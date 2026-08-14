Islam Makhachev dévoile le plus grand objectif de l’histoire de l’UFC : un nouveau sommet en MMA !

La star de l’UFC et champion en titre des poids mi-moyens Islam Makhachev a dévoilé ses prochains objectifs majeurs dans sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA).

Le combattant russe a souligné avoir déjà atteint de nombreux sommets au cours de sa carrière. Il ambitionne désormais d’inscrire une série de victoires inoubliable dans l’histoire du MMA et quasiment impossible à égaler.

« L’objectif est une série de 20 victoires consécutives »

Makhachev a évoqué ce nouveau cap qu’il s’est fixé :

« Nous avons déjà battu tous les records qui pouvaient l’être. Maintenant, il faudrait peut-être réussir à enchaîner 20 victoires consécutives sur 20 combats. Ce serait une performance incroyable. Si nous parvenons à remporter 20 victoires consécutives, il est fort probable que personne ne puisse battre ce record historique. »

Prochaine étape vers le record : 16 août, UFC 330

À ce jour, Islam Makhachev reste sur 16 victoires consécutives dans l’octogone. Il devra relever un nouveau défi de taille pour porter ce total à 17 et se rapprocher du record.

Rappelons que le 16 août, à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, lors du combat principal de l’événement UFC 330 Islam Makhachev défendra sa ceinture de champion contre le challenger irlandais invaincu Ian « Machado » Garry .

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