Le billet de loterie Powerball vendu dans l’Illinois a offert un jackpot colossal de 1,04 milliard de dollars à son détenteur. Selon GOAL.com, une telle somme dépasserait les records des transferts les plus chers du football et permettrait d’acheter plusieurs clubs de premier plan en une seule fois. À ce sujet, GOAL.com rapporte .

Selon le tirage effectué mercredi, le billet vendu au point de vente Hy-Vee Gas Fresh & Fast de Quincy, dans l’Illinois, est devenu le deuxième plus gros gain de l’histoire de l’État et le huitième plus important de l’histoire du jeu. Toutefois, le gagnant n’a pas encore révélé son identité.

Selon la législation de l’Illinois, le gagnant peut recevoir son prix de deux façons : la totalité des 1,04 milliard de dollars, répartie en 30 versements sur 29 ans, ou une option en espèces de 450,5 millions de dollars avant impôts. Ces montants sont particulièrement impressionnants comparés aux prix des transferts sur le marché actuel du football.

Comparaison avec les transferts de football

Le record du transfert le plus cher de l’histoire du football appartient toujours à Neymar : son passage du FC Barcelona au Paris Saint-Germain en 2017 avait été évalué à 244 millions de dollars. Le jackpot complet de la loterie permettrait de battre ce record plus de quatre fois en espèces.

Même l’option en espèces, moins spectaculaire, de 450,5 millions de dollars illustre clairement l’ampleur du marché actuel du football. Lors du mercato estival 2026, Chelsea a payé 158 millions de dollars pour Morgan Rogers, tandis que Manchester City a versé 158 millions de dollars à Nottingham Forest pour Elliot Anderson. Tottenham a, de son côté, dépensé 123 millions de dollars pour Sandro Tonali.

La valeur totale de ces trois transferts majeurs atteint environ 439 millions de dollars. Le gagnant de la loterie pourrait donc financer intégralement les trois transferts les plus chers de tout le mercato estival grâce à son prix en espèces, tout en conservant une somme suffisante pour les commissions d’agents.

Une enquête digne d’un détective et les règles

Le gérant du magasin ayant vendu le billet, Jon Marshall, a déclaré à Fox News Digital que cette histoire ressemblait à une enquête policière. Les habitants de la ville continuent d’acheter des billets sur le même terminal dans l’espoir de reproduire ce coup de chance, mais le gagnant reste toujours introuvable. Fait intéressant, le magasin recevra un bonus de 500 000 dollars pour avoir vendu le billet gagnant.

Selon les règles de la loterie de l’Illinois, le gagnant dispose d’un an à compter du tirage du 11 août pour réclamer son prix, mais seulement de 60 jours pour choisir l’option en espèces. Avec une probabilité d’environ une sur 292,2 millions de trouver les cinq numéros et le numéro Powerball, ce gain restera l’un des plus grands coups de chance financière de l’histoire de l’humanité.