Le milliardaire qui a délibérément élevé son fils dans la pauvreté : la raison est stupéfiante !

·15·Monde
Le milliardaire qui a délibérément élevé son fils dans la pauvreté : la raison est stupéfiante !

En Chine, l’histoire d’un père milliardaire qui aurait fait croire à son fils qu’il était pauvre pendant des années pour l’empêcher de s’habituer à la richesse a suscité un immense débat sur Internet.

« Notre entreprise croule sous les dettes »

Fondateur de la marque de snacks épicés « Mala Prince », Zhang Yuy Dun, 51 ans, a créé son entreprise l’année de la naissance de son fils, Zhang Szi Lu.

Pourtant, il n’a cessé de dire à son fils que l’entreprise traversait une grave crise financière et avait de lourdes dettes. Le jeune homme vivait donc dans un appartement ordinaire, étudiait dans une école bon marché et pensait grandir dans une famille pauvre.

Comme ses parents économisaient sur tout, il ignorait totalement la véritable richesse de sa famille.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le jeune homme a même commencé à chercher un emploi ordinaire, payé environ 800 dollars par mois, afin d’aider sa famille à rembourser ses dettes.

C’est alors que son père lui a révélé la vérité : l’entreprise générait près de 83 millions de dollars de revenus par an.

De plus, le milliardaire a offert à son fils une villa luxueuse d’une valeur de 1,4 million de dollars.

Selon le père, son objectif était d’empêcher son fils de dépendre d’une richesse toute faite et de l’élever pour qu’il soit travailleur et humble.

Pensez-vous que ce père a fait le bon choix ?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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