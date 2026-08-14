Hansi Flick veut résoudre le problème de leadership du Barça

·2·Sport
Hansi Flick veut résoudre le problème de leadership du Barça

Selon les informations publiées par un média sportif, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, exige fermement le recrutement de joueurs expérimentés. Ces dernières années, l’effectif du club catalan a été largement rajeuni, mais les départs de Ronald Araújo et Robert Lewandowski cet été ont créé un manque de leaders expérimentés dans le vestiaire. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’équipe compte désormais moins de leaders capables d’assumer leurs responsabilités dans les moments difficiles, de montrer l’exemple et de gagner le respect des jeunes joueurs. C’est précisément ce qui inquiète Hansi Flick, et l’entraîneur allemand a formulé des exigences spécifiques à la direction pour combler ce manque.

Expérience et leadership

Flick estime qu’une équipe dominée par les jeunes a un besoin urgent d’un joueur capable de faire la différence dans les moments les plus importants et décisifs, notamment en Ligue des champions. L’entraîneur accorde une attention particulière non seulement aux qualités techniques, mais aussi au caractère et à l’expérience sur la scène internationale.

Selon la source, c’est en raison de ces exigences et de ces qualités que Flick a pleinement soutenu l’idée de recruter un joueur expérimenté de haut niveau. L’entraîneur est convaincu qu’un tel footballeur guiderait les jeunes de manière adéquate, sur le terrain comme en dehors.

La différence dans les grands matchs

Le FC Barcelone souffre souvent d’un manque d’expérience dans les phases décisives de la saison. L’absence d’un leader capable de résister à la pression lors des play-offs de la Ligue des champions et des matchs les plus difficiles du championnat national pourrait nuire au rendement de l’équipe.

Selon le plan de Hansi Flick, l’arrivée d’un joueur de ce calibre rétablirait non seulement l’équilibre sur le terrain, mais renforcerait également la confiance de toute l’équipe. L’entraîneur croit en l’avenir prometteur du club, mais le manque d’expérience est clairement perceptible à ce stade.

FC BarceloneHansi FlickLa LigaLigue des ChampionsMercato
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Inter attire des footballeurs anglais sur le marché des transfertsL’Inter attire des footballeurs anglais sur le marché des transfertsAujourd'hui, 02:32La direction de Milan tranche sur l’avenir de Rafael LeãoLa direction de Milan tranche sur l’avenir de Rafael LeãoAujourd'hui, 01:57Monza s’active sur le marché des transferts : Asllani et Ngonge ciblésMonza s’active sur le marché des transferts : Asllani et Ngonge ciblésAujourd'hui, 01:19Ruben Amorim lance un grand nettoyage à MilanRuben Amorim lance un grand nettoyage à MilanAujourd'hui, 00:53Ferran Torres prend la direction de la France : le PSG recrute l’attaquantFerran Torres prend la direction de la France : le PSG recrute l’attaquantHier, 23:33« Buxoro » bat l’OKMK et intègre le top 3 !« Buxoro » bat l’OKMK et intègre le top 3 !Hier, 22:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov