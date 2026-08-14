Selon les informations publiées par un média sportif, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, exige fermement le recrutement de joueurs expérimentés. Ces dernières années, l’effectif du club catalan a été largement rajeuni, mais les départs de Ronald Araújo et Robert Lewandowski cet été ont créé un manque de leaders expérimentés dans le vestiaire. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’équipe compte désormais moins de leaders capables d’assumer leurs responsabilités dans les moments difficiles, de montrer l’exemple et de gagner le respect des jeunes joueurs. C’est précisément ce qui inquiète Hansi Flick, et l’entraîneur allemand a formulé des exigences spécifiques à la direction pour combler ce manque.

Expérience et leadership

Flick estime qu’une équipe dominée par les jeunes a un besoin urgent d’un joueur capable de faire la différence dans les moments les plus importants et décisifs, notamment en Ligue des champions. L’entraîneur accorde une attention particulière non seulement aux qualités techniques, mais aussi au caractère et à l’expérience sur la scène internationale.

Selon la source, c’est en raison de ces exigences et de ces qualités que Flick a pleinement soutenu l’idée de recruter un joueur expérimenté de haut niveau. L’entraîneur est convaincu qu’un tel footballeur guiderait les jeunes de manière adéquate, sur le terrain comme en dehors.

La différence dans les grands matchs

Le FC Barcelone souffre souvent d’un manque d’expérience dans les phases décisives de la saison. L’absence d’un leader capable de résister à la pression lors des play-offs de la Ligue des champions et des matchs les plus difficiles du championnat national pourrait nuire au rendement de l’équipe.

Selon le plan de Hansi Flick, l’arrivée d’un joueur de ce calibre rétablirait non seulement l’équilibre sur le terrain, mais renforcerait également la confiance de toute l’équipe. L’entraîneur croit en l’avenir prometteur du club, mais le manque d’expérience est clairement perceptible à ce stade.