Ce n’est pas la réunion, mais le maquillage d’une femme qui a enflammé Internet

Le 3 août 2026, une réunion consacrée à la prochaine discussion budgétaire s’est tenue à la municipalité. Après la publication d’un compte rendu et de photos de l’événement sur la page Facebook officielle de l’organisation, les utilisateurs ont davantage porté leur attention sur le maquillage flamboyant et inhabituel de Mme Tasnine, responsable de l’administration, que sur les questions abordées.

La photo de la responsable s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, recueillant des millions de vues et étant partagée par des milliers d’utilisateurs. Des opinions diverses ont été exprimées sur son apparence, avec des commentaires positifs comme négatifs.

Mme Tasnine a répondu avec humour, mais aussi fermeté, aux réactions suscitées. Elle a même indiqué qu’elle envisageait de poursuivre en justice certains utilisateurs ayant publié des commentaires insultants et portant atteinte à sa personnalité.

Cependant, la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux a soutenu la responsable. Ils ont souligné qu’il était plus important qu’elle accomplisse ses fonctions honnêtement et sans corruption que de juger son apparence, déclarant notamment : « L’essentiel n’est pas la façon dont elle se maquille, mais qu’elle travaille honnêtement. »