Vol charter annulé après les résultats du groupe de l'Uruguay

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Vol charter annulé après les résultats du groupe de l'Uruguay

L'Association uruguayenne de football a annulé le vol charter prévu pour les joueurs après l'élimination de l'équipe nationale de la Coupe du Monde 2026. L'information a été partagée par le journaliste Martin Charkero sur le réseau social X.

Désormais, chaque joueur devra rentrer des États-Unis dans son pays ou dans le pays de son club via un vol commercial.

L'Uruguay a terminé troisième du groupe N avec deux points après trois matchs. L'Espagne a remporté le groupe avec sept points. Le Cap-Vert a pris la deuxième place avec trois points, tandis que l'Arabie Saoudite a terminé dernière.

La Coupe du Monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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