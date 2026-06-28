Khabib nomme 4 équipes capables de surprendre tout le monde lors de la Coupe du Monde 2026

Avant les phases à élimination directe de la Coupe du Monde, Khabib Nurmagomedov a listé les équipes capables de créer la surprise.

Parmi les quatre choix de l'ancien champion de l'UFC, aucun favori du tournoi ne figure. Cependant, chacune d'entre elles affronte un adversaire coriace en 16es de finale et pourrait provoquer une sensation.

Quelles équipes Khabib a-t-il choisies ?

Selon Nurmagomedov, ancien combattant de 37 ans et membre du Hall of Fame de l'UFC, les équipes nationales suivantes sont capables de surprendre beaucoup de monde en phase finale :

Japon ;

Colombie ;

Sénégal ;

Maroc.

« Les phases à élimination directe seront certainement plus intéressantes. Le Japon, la Colombie, le Sénégal et le Maroc peuvent vraiment surprendre beaucoup de monde », a écrit Nurmagomedov.

Un test difficile attend les quatre équipes

Toutes les équipes mentionnées par Khabib affronteront des adversaires sérieux en 16es de finale.

Équipe Adversaire en phase finale Maroc Pays-Bas Japon Brésil Colombie Ghana Sénégal Belgique

Les rencontres entre le Japon et le Brésil, ainsi qu'entre le Maroc et les Pays-Bas, suscitent un intérêt particulier.

Y a-t-il une chance de sensation ?

Lors des phases à élimination directe de la Coupe du Monde, la préparation et la performance du jour comptent plus que le nom ou l'histoire de l'équipe.

Le Japon avec son football discipliné et rapide, le Maroc avec sa défense solide, le Sénégal avec sa supériorité physique et la Colombie avec son style offensif peuvent poser de sérieux problèmes à leurs rivaux.

En phase finale, une seule erreur suffit pour être éliminé. Les favoris ne peuvent donc pas se reposer sur leurs lauriers.

La prédiction de Khabib se réalisera-t-elle ?

Si au moins l'une des équipes choisies par Nurmagomedov élimine un favori, ce sera l'une des plus grandes sensations des 16es de finale.

La question principale est maintenant : le Japon peut-il arrêter le Brésil, le Sénégal la Belgique, ou le Maroc les Pays-Bas ?

Selon vous, laquelle des quatre équipes mentionnées par Khabib créera la plus grande surprise ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.