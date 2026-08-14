Démission surprise à la Maison-Blanche : pourquoi le « cardinal de l’ombre » de Trump part-il ?

Un changement majeur et important de personnel est en cours au sein de l’administration du président américain Donald Trump. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Andy Baker quittera officiellement ses fonctions dans les prochaines semaines.

C’est ce que rapporte le prestigieux média américain Axios en s’appuyant sur des sources bien informées au sein de l’administration.

Le dirigeant de l’ombre de la Maison-Blanche : l’homme clé sur l’Ukraine et l’Iran

Bien qu’Andy Baker soit rarement visible en public, il est considéré comme l’homme ayant joué un « rôle clé » dans les décisions les plus importantes de Washington en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. Il avait auparavant été le principal conseiller du vice-président J. D. Vance pour la sécurité nationale, avant d’être nommé conseiller adjoint à la Maison-Blanche au printemps 2026.

Maîtrisant parfaitement le russe, le bulgare et le persan, l’influence stratégique de Baker a été très étendue :

Crise ukrainienne : il a élaboré les paramètres des négociations entre la Russie et l’Ukraine, et proposé des idées de paix « créatives » concernant l’accord sur les minerais et le règlement du conflit ;

Dossier iranien : il a participé personnellement aux négociations complexes avec Téhéran et s’est trouvé au centre du processus décisionnel lors des frappes américaines contre les infrastructures nucléaires iraniennes ;

Nouvelle stratégie de sécurité : il a participé à la rédaction du discours très remarqué de Vance à la conférence de Munich de 2025 ainsi qu’à celle de la nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis.

« Ce fut un voyage extraordinaire » : les raisons de son départ et ses projets

Ce diplomate expérimenté, qui a travaillé de 2010 à 2023 au sein du département d’État, notamment en Afghanistan et au siège de l’OTAN, a décidé de quitter volontairement la fonction publique.

Selon ses proches, Baker souhaite passer davantage de temps avec sa famille et est resté quelques mois de plus que prévu au sein de l’administration afin de transmettre pleinement ses dossiers aux nouveaux dirigeants :

« Ce fut véritablement un voyage extraordinaire. Je suis infiniment fier de toutes les grandes réussites que nous avons obtenues et extrêmement reconnaissant envers le président, le vice-président et le secrétaire d’État Marco Rubio », a déclaré Baker à Axios dans une interview.

Selon les informations disponibles, Cliff Sims poursuivra ses activités en tant que conseiller du vice-président, tandis que Mike Needham deviendra conseiller adjoint à la Maison-Blanche. Baker devrait quant à lui rejoindre le secteur privé et travailler aux côtés de l’ancien conseiller de Trump, Robert O’Brien.

Une série de démissions au sein de l’équipe de la Maison-Blanche

Le départ de Baker n’est pas la seule perte pour l’équipe de Trump. Le 12 août, la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt avait également annoncé qu’elle quitterait son poste fin août pour des raisons familiales. Ces changements signalent le début d’une nouvelle étape dans le système de communication externe et interne de la Maison-Blanche.

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