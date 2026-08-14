Andy Robertson proche de battre le record de l'Écosse

Le capitaine de l'équipe nationale écossaise, Andy Robertson, n'est plus qu'à cinq matchs de battre le record national détenu par la légende Kenny Dalglish. Le latéral gauche expérimenté de 32 ans devrait bientôt devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'Écosse, ouvrant ainsi une page importante de l'histoire du football du pays. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'ancien défenseur central de l'équipe nationale écossaise Colin Hendry a qualifié la performance d'Andy Robertson de « véritable exploit remarquable ». D'après Hendry, son compatriote mérite pleinement cette reconnaissance grâce à son professionnalisme et à la régularité de ses prestations.

Un pas décisif vers une marque légendaire

Kenny Dalglish, surnommé « King Kenny », était le seul joueur à avoir disputé plus de 100 matchs avec l'Écosse. Il a mis fin à sa brillante carrière internationale, longue de 15 ans, en 1986. Depuis, pendant près de quatre décennies, aucun joueur écossais n'était parvenu à s'approcher de ce record.

Andy Robertson a fait ses débuts avec la sélection en 2014 et porte aujourd'hui le brassard de capitaine avec honneur. Il a qualifié son équipe nationale pour la Coupe du monde 2026. Même si le tournoi s'est terminé prématurément pour les Écossais dès la phase de groupes, le défenseur a montré qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin à sa carrière internationale.

Un nouveau record et des défis à venir

Si Robertson poursuit sa carrière internationale, il pourrait dépasser le record de Dalglish avant la fin de l'année. L'Écosse doit disputer six matchs de Ligue des nations de l'UEFA en septembre, octobre et novembre. La sélection affrontera la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord lors de ces rencontres.

Rappelons qu'Andy Robertson a mis fin à son aventure de neuf ans à Liverpool et a rejoint Tottenham. S'il entame avec succès son parcours dans le club londonien, il devrait conserver sa place de titulaire sous les ordres du nouvel entraîneur qui sera nommé après le départ de Steve Clarke.

Dans une interview, l'ancien footballeur Colin Hendry a salué les qualités professionnelles de Robertson : « J'ai beaucoup donné pour toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué et j'ai été sélectionné à deux reprises dans l'équipe-type de la Premier League anglaise. Mais le fait que vos pairs et vos coéquipiers vous placent au-dessus des autres signifie plus que tout », a-t-il ajouté.