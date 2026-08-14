Il l’avait vu en rêve 7 ans plus tôt : un marin russe gagne 1 million de dollars !

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Il l’avait vu en rêve 7 ans plus tôt : un marin russe gagne 1 million de dollars !

Le rêve qu’un homme avait fait plusieurs années auparavant est devenu réalité, le transformant en millionnaire en un instant. Un marin russe de 49 ans a participé à la célèbre Dubai Duty Free Millennium Millionaire loterie traditionnellement organisée aux Émirats arabes unis et a remporté le grand prix d’un million de dollars .

L’information est rapportée par le prestigieux journal des Émirats arabes unis Khaleej Times .

Un secret vieux de 7 ans : « C’était un rêve très précis où je gagnais »

Selon l’heureux gagnant, cette histoire miraculeuse a commencé il y a sept ans. À l’époque, il avait clairement vu en rêve qu’il remportait une immense fortune à la loterie de Dubaï. Curieusement, il ignorait alors qu’un tel jeu de loterie international était organisé aux Émirats arabes unis.

Plus tard, après avoir entendu parler du célèbre jeu Dubai Duty Free de l’aéroport de Dubaï, il a décidé de tenter sa chance sans relâche pour réaliser son rêve :

« J’ai commencé à acheter des billets plusieurs fois par an, car je ne pouvais pas oublier ce rêve. C’était un rêve très vif et précis, qui reflétait exactement ma victoire », raconte-t-il.

Des chiffres personnels et une bonne nouvelle à Vladivostok

Selon le marin, le billet de cette fois-ci était totalement différent des précédents : il n’a pas choisi des combinaisons aléatoires, mais des chiffres ayant une importance particulière dans sa vie personnelle.

Le gagnant a appris la nouvelle de son gain exceptionnel le 12 août, alors qu’il rendait visite à son père âgé, qui vit à Vladivostok.

Une fortune d’un million de dollars ne changera pas le marin

Malgré cette importante somme de 1 million de dollars, l’heureux gagnant n’a pas l’intention de bouleverser sa vie ni d’abandonner complètement son métier. Il a déclaré qu’il pourrait à l’avenir cesser les travaux physiques pénibles à bord des navires, mais qu’il ne quitterait pas le secteur maritime.

Le nouveau millionnaire a également révélé son secret aux autres :

« Choisissez des chiffres directement liés à votre vie, qui vous sont chers et que vous aimez », a-t-il conseillé à ceux qui espèrent avoir de la chance.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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