Pourquoi le transfert de Rodrigo Mora est-il bloqué ?

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Pourquoi le transfert de Rodrigo Mora est-il bloqué ?

Les négociations entre l’AS Roma et le FC Porto concernant le transfert du prometteur milieu de terrain Rodrigo Mora sont temporairement dans l’impasse. Malgré une grande confiance, ces derniers jours, dans la possibilité de parvenir à un accord, les derniers détails et les désaccords sur les conditions financières ont ralenti le processus. Goal.com rapporte que.

Selon les informations publiées par ixbt.com et d’autres médias sportifs, l’AS Roma a proposé au FC Porto un prêt payant de 9 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 41 millions d’euros. D’un montant total de 50 millions d’euros, cette offre correspond aux exigences du club portugais. Toutefois, le principal problème réside dans le fait que l’achat obligatoire est présenté comme une simple option.

Les tentatives de médiation impliquant le président du FC Porto, André Villas-Boas, et le célèbre agent Jorge Mendes n’ont pour l’instant pas produit les résultats escomptés. Né en 2007, Rodrigo Mora est formé à l’académie du FC Porto, et le club souhaite tirer un bénéfice financier de son départ afin d’équilibrer son budget. C’est pourquoi les Portugais veulent que l’achat devienne obligatoire sous certaines conditions.

La position de l’AS Roma et ses contraintes financières

De leur côté, les Romains refusent catégoriquement d’inclure une clause d’achat obligatoire dans le contrat en raison des règles du fair-play financier et des montants élevés de l’opération. Compte tenu de ses moyens budgétaires limités, la direction de l’AS Roma préfère se limiter à une option d’achat. Les négociations entre les deux clubs sont donc actuellement dans l’impasse, mais l’accord n’est pas définitivement compromis.

Selon Goal.com, l’entraîneur italien du FC Porto, Francesco Farioli, a tenté d’apaiser la situation en réagissant aux rumeurs de transfert lors d’une conférence de presse. Il a qualifié les négociations avec le club romain de simple bruit inutile et a assuré que le joueur resterait dans son équipe.

« Il n’y a aucune nouveauté à ce sujet. Le marché des transferts fonctionne toujours ainsi. Je trouve incorrect que la fenêtre des transferts reste ouverte pendant le championnat, mais cela exige du professionnalisme de la part de toutes les parties », a déclaré Farioli.

La position ferme de Farioli au sujet de Rodrigo Mora

Lors de la conférence de presse, Farioli a ajouté que de très nombreuses informations avaient circulé au sujet du joueur au cours de la dernière semaine, mais que la plupart d’entre elles ne reposaient sur aucun fondement précis. Il a également souligné le professionnalisme du jeune talent.

« Rodrigo Mora est un excellent professionnel, c’est un joueur du FC Porto et un fervent supporter du club. Nous le ferons jouer au moment que nous jugerons opportun », a conclu l’entraîneur.

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Jahongir Tursunov
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