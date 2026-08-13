Nicolas Jackson prêt à se battre pour sa place à Chelsea

L’attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, a fermement décidé de rester à Stamford Bridge et de se battre pour sa place malgré les offres reçues d’autres clubs durant le mercato estival. Selon The Sun, le joueur sénégalais souhaite faire ses preuves sous les ordres du nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, et poursuivre sa carrière au club. Goal.com rapporte .

De retour de la tournée de présaison récemment achevée en Asie, l’attaquant de 25 ans a été fortement impressionné par les méthodes d’entraînement et l’approche tactique du nouveau coach. Alors que le mercato touche à sa fin, cette décision constitue également un signal important pour la direction de Chelsea. Bien qu’il ait perdu sa place de titulaire ces dernières saisons en raison de la concurrence au sein de l’effectif, il croit cette fois pouvoir devenir l’un des joueurs clés de l’équipe.

L’intérêt d’Aston Villa et de clubs espagnols

Malgré la volonté du joueur de rester à Londres, Aston Villa , autre club de Premier League , poursuit ses efforts pour recruter l’attaquant. Unai Emery, l’entraîneur du club de Birmingham, apprécie son talent depuis qu’il lui a offert ses premières opportunités dans le football européen et souhaite le faire venir dans son équipe. Par ailleurs, l’un des clubs espagnols de haut niveau, dont le nom n’a pas été révélé, s’intéresse également à l’attaquant et a envoyé des demandes officielles.

À l’approche des derniers jours du mercato, les clubs prétendants suivent attentivement la situation. Si la direction de Chelsea venait à changer d’avis concernant la vente du joueur, ils seraient prêts à agir immédiatement. Malgré cela, Jackson préfère poursuivre sa carrière au sein du club de la capitale anglaise.

Les principales étapes de sa carrière

Nicolas Jackson a rejoint Chelsea à l’été 2023 en provenance de Villarreal, pour 32 millions de livres sterling. L’attaquant a signé un contrat de huit ans avec le club et a depuis disputé 81 rencontres avec les Blues, inscrivant 30 buts et délivrant 12 passes décisives. Il a toutefois rencontré certaines difficultés pour s’imposer durablement dans l’équipe.

Rappelons que l’été dernier, il avait rejoint le Bayern Munich en prêt. Durant son passage en Allemagne, il a disputé 34 matchs, marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives. Ces performances l’ont aidé à remporter le championnat national et la coupe avec le Bayern Munich, mais le club bavarois a décidé en fin de saison de ne pas lever l’option d’achat du joueur.