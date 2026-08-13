Pau Cubarsí devient le grand favori parmi les candidats au Golden Boy 2026

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Pau Cubarsí devient le grand favori parmi les candidats au Golden Boy 2026

Le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsí est devenu le principal favori pour remporter le prestigieux Golden Boy 2026. Selon les informations publiées par un média sportif, le footballeur de dix-neuf ans a attiré l’attention des spécialistes grâce à ses performances régulières et fiables avec son club et sa sélection, prenant ainsi la tête du classement. Cela rapporte Goal.com.

Le jeune joueur figure actuellement aussi dans le top 10 du classement du Ballon d’Or grâce à ses performances remarquables cette saison. Sa domination dans la dernière mise à jour du classement du Golden Boy est particulièrement évidente.

Les leaders du classement et leurs principaux poursuivants

Selon le média sportif, Pau Cubarsí compte 700 points d’avance sur son coéquipier Lamine Yamal, deuxième. Rappelons que Lamine Yamal a remporté cette récompense en 2024. Le podium est complété par Yan Diomande, recruté par le Real Madrid lors du mercato estival et transféré dans la capitale espagnole pour 125 millions d’euros, hors bonus.

Le milieu du Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery occupe également la troisième place, avec 6 000 points de moins que le défenseur barcelonais. L’international marocain Ayoub Bouaddi, considéré comme une cible potentielle de Manchester City, se classe cinquième.

Les jeunes talents des géants espagnols

L’influence du club catalan se manifeste une nouvelle fois clairement dans cette prestigieuse liste. Outre Cubarsí et Lamine Yamal, un autre talent du FC Barcelone, Marc Bernal, figure dans le top 100 et occupe la vingtième place.

Le Real Madrid compte également trois représentants dans ce classement. Aux côtés de Yan Diomande, Endrick occupe la huitième place, tandis que Thiago Pitarch se classe quaranteième. Ces résultats témoignent de l’avenir particulièrement prometteur du football espagnol.

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Jahongir Tursunov
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