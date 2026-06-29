Retour de Neymar : Carlo Ancelotti s'exprime avant le Brésil-Japon

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a partagé ses plans concernant Neymar avant le match contre le Japon pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Selon l'entraîneur expérimenté, bien que l'attaquant vedette soit actuellement en bonne forme physique, il devrait débuter le premier match des play-offs sur le banc des remplaçants. Cette décision est liée au processus de récupération du joueur après de longues blessures. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le chemin de Neymar vers la Coupe du Monde 2026 a été particulièrement ardu. Une grave blessure au genou en octobre 2023, suivie de problèmes aux muscles du mollet, l'ont tenu éloigné des terrains pendant une longue période. Après avoir manqué les premiers matchs de groupe contre le Maroc et Haïti, l'attaquant a mis fin à une absence de trois ans en sélection en entrant en jeu comme remplaçant lors du match contre l'Écosse.

Une stratégie de prudence

Lors de la conférence de presse, Carlo Ancelotti a souligné que l'état de Neymar s'était considérablement amélioré. Selon Goal.com, le technicien italien est satisfait de sa préparation, mais n'a pas l'intention de le lancer immédiatement dans un combat de 90 minutes. « Neymar a fait d'énormes progrès la semaine dernière. Il est prêt à jouer plus de 15 minutes, mais tout dépendra du scénario du match et de la situation sur le terrain », a expliqué l'entraîneur.

Les propos du joueur japonais Kento Shiogai autour de cette confrontation ont également fait couler beaucoup d'encre. L'attaquant de Wolfsburg a suggéré que la puissance passée du Brésil déclinait. Cependant, Ancelotti a déclaré qu'il ne prêtait pas attention à ces « jeux psychologiques » (mind games) et qu'il concentrait toute son attention sur la préparation tactique.

Les derniers résultats prouvent que l'équipe nationale du Japon n'est pas un adversaire facile pour le Brésil. Les « Samouraïs » sont actuellement sur une série d'invincibilité de 10 matchs. Au cours de cette série, ils ont battu le Brésil 3-2 à Tokyo et se sont imposés face à l'Angleterre au stade de Wembley à Londres. Ancelotti n'a pas caché avoir tiré les leçons de la défaite de l'année dernière.

En phase de groupes, le Japon a fait match nul contre les Pays-Bas, a largement battu la Tunisie et a terminé deuxième de son groupe. Le Brésil s'est qualifié pour les play-offs en tant que vainqueur de groupe. Désormais, l'entrée en jeu de leaders expérimentés comme Neymar pourrait offrir aux « Pentacampeões » un avantage non seulement tactique, mais aussi psychologique.

Ce duel suscite également un grand intérêt chez les passionnés de football ouzbeks, car les confrontations entre le Brésil et le Japon sont toujours riches en technique et en intensité. Neymar pourra-t-il livrer ses meilleures performances en phase finale ? Le match de lundi nous le dira.