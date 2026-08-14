Rodri tente de quitter Manchester City et souhaite rejoindre le FC Barcelone

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a demandé une autorisation spéciale à la direction du club afin d’accélérer son départ. Selon les informations publiées par SPORT, le Ballon d’Or 2024 a sollicité les dirigeants vendredi matin pour manquer l’entraînement et prolonger légèrement ses vacances. Cette décision indique que le transfert de l’international espagnol en Catalogne est entré dans une phase décisive. Goal.com rapporte .

Selon les informations disponibles, la volonté du joueur espagnol de rejoindre le club catalan est ferme, mais il tente de régler cette situation de manière professionnelle. Le joueur comprend qu’une absence à l’entraînement sans autorisation serait considérée comme un acte de rébellion et s’en remet donc uniquement à l’accord de son employeur actuel. Malgré cela, sa démarche rappelle les événements liés au transfert de l’ancien joueur Ferran Torres au PSG.

Les difficultés des négociations du transfert

Bien que la volonté du joueur soit claire, les représentants du champion d’Angleterre adoptent une position extrêmement ferme dans les négociations. L’offre améliorée d’environ 60 millions d’euros présentée précédemment par le FC Barcelone avait été rejetée par la direction de Manchester City. Malgré l’approche de la fin du contrat du joueur, le club n’a pas l’intention de revoir ses exigences à la baisse.

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, avait déclaré après le match amical de l’équipe à Séoul qu’il attendait le retour du joueur. Le technicien italien a indiqué que la situation n’avait pas changé et que le joueur rejoindrait le groupe dans les délais prévus. Malgré cela, la situation interne au club et les demandes de transfert restent sous pression.

Le facteur Hansi Flick

L’un des principaux facteurs à l’origine de cette offensive de transfert réside dans les échanges personnels entre l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, et le joueur. Le technicien allemand a expliqué ses plans tactiques au milieu de terrain espagnol et l’a convaincu de devenir l’une des figures centrales du nouveau projet. Selon une interview accordée par l’agent du joueur, Rodri a également informé les autres prétendants de sa décision finale, par respect pour eux.

Les relations entre les parties restent pour l’instant respectueuses, mais l’escalade de la situation est déjà devenue l’un des épisodes les plus retentissants du mercato. L’avenir de Rodri à Manchester City dépendra du résultat des négociations officielles prévues dans les prochains jours.