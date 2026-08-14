Arsenal en ébullition : les Londoniens se préparent à prendre leur revanche sur City !

Le 16 août, la nouvelle saison de football en Angleterre débutera officiellement, comme le veut la tradition, le Community Shield anglais (Community Shield), avec un match opposant le champion en titre, Arsenal, et le vainqueur de la FA Cup, « Manchester City » pour le premier trophée de la saison.

Fait notable, cette confrontation très attendue ne se déroulera pas dans le mythique stade de Wembley, à Londres, mais dans une enceinte légendaire de Cardiff, la capitale du pays de Galles.

City n’a pas vendu ses billets : avantage 75/25 à Cardiff

Selon le prestigieux Football Ground Guide , la direction de Manchester City n’a pas réussi à écouler l’intégralité du quota de billets réservé à ses supporters pour le Community Shield. Après la remise en vente des billets non utilisés par les Mancuniens, les fans inconditionnels d’Arsenal les ont achetés en un temps record.

Conséquence : dans le stade Millennium (Principality) de Cardiff, qui peut accueillir près de 74 000 spectateurs, la répartition des tribunes s’est établie à 75/25 en faveur d’Arsenal :

Supporters d’Arsenal : environ 55 000 ;

Supporters de Manchester City : environ 18 500.

Les experts estiment que les supporters londoniens, dans le prolongement des célébrations du titre de la saison passée, offriront à Arsenal au pays de Galles une atmosphère chaleureuse et sans pression, comme à domicile plutôt qu’en déplacement.

Soif de revanche et délocalisation due au concert de The Weeknd

Une autre raison majeure de l’afflux des spectateurs londoniens à Cardiff est leur désir de revanche. La saison passée, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Manchester City avait battu Arsenal 2-0 et remporté le trophée. Les fans des « Gunners » veulent désormais aider leur équipe à prendre une revanche éclatante sur cette douloureuse défaite.

À noter que le Community Shield anglais sera disputé au stade Millennium de Cardiff pour la première fois depuis 2006. Le match a été déplacé de Wembley car, à ces mêmes dates, la principale enceinte londonienne doit accueillir les concerts exceptionnels du célèbre chanteur The Weeknd dans le cadre de sa tournée « After Hours til Dawn ».

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