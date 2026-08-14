Difficile de s’y habituer ? Le nouveau logo d’Instagram et les débats en ligne

·13·Technologie
Difficile de s’y habituer ? Le nouveau logo d’Instagram et les débats en ligne

Le service de partage de photos et de vidéos le plus populaire au monde — Instagram a profondément remanié pour la première fois son logo textuel officiel (wordmark), après près d’une décennie sans changement.

Cette refonte visuelle inattendue du réseau social a directement affecté l’écriture du nom du service dans son identité visuelle.

Le style manuscrit est conservé, mais la géométrie change

Tout en conservant la base manuscrite classique, familière à tous, les designers ont retravaillé en profondeur certains éléments des lettres. Dans cette nouvelle version, les lettres sont plus nettes, géométriquement plus abouties et plus modernes.

L’entreprise Meta souligne que cette décision vise à préserver le lien visuel et historique du nouveau logo avec l’ancienne identité de marque d’Instagram.

Difficile de s’y habituer ? Le nouveau logo d’Instagram et les débats en ligne

Il est important de noter que la mise à jour concerne précisément l’inscription textuelle « Instagram » L’icône bien connue de l’application, représentant un appareil photo avec son dégradé, reste quant à elle inchangée.

Réactions vives des utilisateurs et débats

Cette mise à jour du logo d’Instagram a immédiatement suscité de vifs débats parmi les utilisateurs du réseau social.

L’ancien logo textuel, utilisé jusqu’à présent, étant resté inchangé pendant près de 10 ans, beaucoup peinent à s’habituer au nouveau design. Certains membres de l’audience apprécient sa géométrie moderne et minimaliste, tandis que d’autres jugent la nouvelle inscription peu familière et commencent à comparer la forme de certaines lettres à d’autres symboles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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