Défaite douloureuse : qu’a déclaré Mirjalol Qosimov après le match à Buxoro ?

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Défaite douloureuse : qu’a déclaré Mirjalol Qosimov après le match à Buxoro ?

L’entraîneur principal d’OKMK d’Olmaliq, lourdement battu dans un match décisif de la 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan, Mirjalol Qosimov a partagé ses impressions après la rencontre face à Buxoro, perdue 0-2.

Le technicien expérimenté a reconnu sans détour que son équipe encaissait des buts trop simples et que la prestation hésitante du gardien en première période avait contribué à la défaite.

« C’était un match à six points »

Mirjalol Qosimov a souligné l’importance de cette rencontre au classement et regretté que son équipe n’ait pas su concrétiser ses occasions :

« Que puis-je dire du match ? Il a été intéressant et très disputé. Au classement, nous étions également très proches l’un de l’autre. Mais pour gagner, il faut marquer. Je l’avais déjà dit auparavant : nous encaissons des buts très simples et insensés. Pour nous, cette rencontre était en réalité un match à six points, et je l’avais également expliqué aux joueurs. Je félicite Buxoro pour sa victoire.

Nous avons eu au moins cinq occasions franches pendant le match. Même lorsque le score était de 0-0, nous disposions de très bonnes opportunités, mais nous n’avons pas marqué. Nous créons des occasions, mais nous avons beaucoup de mal à concrétiser, tandis que nous encaissons des buts sur des situations anodines. Je l’ai encore dit dans le vestiaire : pour gagner, il faut marquer », a déclaré Qosimov.

« Il pouvait facilement l’arrêter à la main »

Interrogé par les journalistes sur le remplacement du gardien titulaire Javohir Ilyosov à la mi-temps — Hamidullo Abdunabiyev étant entré à la 46e minute — l’entraîneur a répondu :

« En première période, tout est parti d’erreurs simples. Lors des remises en jeu, sur deux dégagements à la main et sur des centres vers l’axe… Il y a eu des gestes incompréhensibles et hésitants. Sur l’action du but, la situation n’était pas particulièrement difficile : il pouvait facilement arrêter le ballon à la main.

Je l’ai bien vu. Peut-être avait-il mal dormi, peut-être ne s’était-il pas préparé sérieusement pour le match… Je ne peux pas en déterminer précisément la raison pour le moment. Plus tard, lorsque nous analyserons attentivement la rencontre et en parlerons avec les joueurs, nous comprendrons tout », a conclu l’entraîneur d’OKMK.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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