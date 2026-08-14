Le RB Leipzig s’apprête à recruter deux joueurs de Strasbourg

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Le RB Leipzig s’apprête à recruter deux joueurs de Strasbourg

L’un des clubs leaders de Bundesliga, le RB Leipzig poursuit activement son recrutement après avoir vendu le jeune talent Yan Diomande au Real Madrid. Selon Goal.com, le club allemand a trouvé un accord sur les conditions contractuelles pour recruter deux joueurs prometteurs de Strasbourg. Goal.com rapporte ces informations.

La direction du RB Leipzig, qui a entrepris de réinvestir directement les importantes recettes du transfert de Yan Diomande, est proche de recruter Diego Moreira et Samir El Mourabet, qui évoluent dans le championnat de France. Ces deux joueurs sont devenus les principales cibles de la campagne estivale de recrutement du club.

L’ancien joueur de Chelsea, candidat numéro un

L’ancien ailier de Chelsea Diego Moreira, qui s’est illustré avec Strasbourg, est considéré comme le principal candidat pour remplacer Yan Diomande. Selon Foot Mercato, l’international belge a déjà donné son accord pour rejoindre le club allemand, et les conditions de son contrat ont été convenues.

Toutefois, le RB Leipzig ne se limite pas à Moreira. Le club allemand a également intensifié ses démarches pour recruter un autre talent prometteur de Strasbourg, Samir El Mourabet. Cette opération portant sur les deux joueurs occupe une place importante dans la stratégie du club soutenu par Red Bull sur le marché des transferts estival.

Des négociations complexes sont attendues avec Strasbourg

Même si les joueurs ont donné leur accord sur les conditions personnelles, le principal obstacle reste à surmonter : la direction du RB Leipzig doit désormais s’entendre avec Strasbourg sur le montant des transferts. Le club français ne laissera certainement pas partir ses joueurs facilement, d’autant qu’il sait que Leipzig a récemment réalisé une importante plus-value sur le transfert de Yan Diomande.

Strasbourg a déjà perdu plusieurs joueurs importants cet été. Le capitaine Emmanuel Emegha et le milieu de terrain Valentín Barco ont notamment été transférés. Le club français devrait donc exiger des indemnités élevées et des bonus supplémentaires pour laisser partir d’autres joueurs.

Les négociations entre les dirigeants des deux clubs entrent actuellement dans une phase décisive. Le RB Leipzig souhaite finaliser ces transferts le plus rapidement possible afin de bien préparer la nouvelle saison et de faciliter l’intégration des recrues.

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Jahongir Tursunov
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