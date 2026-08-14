« Vous êtes des gens insignifiants » : la rivalité entre Merab et Umar passe à un nouveau niveau

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« Vous êtes des gens insignifiants » : la rivalité entre Merab et Umar passe à un nouveau niveau

L’ancien champion des poids coqs de l’UFC, Merab Dvalishvili, a réagi avec virulence et sans concession aux critiques formulées par le combattant russe Umar Nurmagomedov et son entourage.

Le sportif géorgien a clarifié les détails de l’altercation et de la bagarre avec le lutteur russe Ahmed Gadjimagomedov lors de la conférence de presse du tournoi RAF, à Tbilissi.

« Si vous venez avec de mauvaises intentions, vous en paierez le prix »

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Dvalishvili a expliqué sa position et son éducation en ces termes :

« Umar et quelques gens insignifiants continuent de raconter toutes sortes de bêtises à mon sujet. Vous ne savez probablement rien de la vie, mais moi, je suis un homme. Si vous me manquez de respect et commencez à parler fort dans une autre langue, je vous giflerai. Parce que je suis comme ça et que j’ai été élevé ainsi. C’est ma culture, et c’est exactement ce que vous méritez. Peu importe le pays où je me trouve : si vous venez avec de mauvaises intentions, vous recevrez exactement ce que vous êtes venus chercher »— a déclaré Dvalishvili.

« Que se serait-il passé si 50 000 jeunes étaient descendus dans la rue ? »

Le combattant géorgien a souligné qu’il avait lui-même désamorcé la situation, sans quoi les conséquences pour les invités présents à Tbilissi auraient pu être très graves et dangereuses :

« Après cet incident, j’ai une nouvelle fois compris que j’étais en Géorgie. Tous les adolescents, les jeunes hommes et mes amis de Tbilissi voulaient se battre. Il y avait 200 invités de différents pays, tandis que des millions de personnes vivent dans mon pays. Vous pouvez imaginer ce qui se serait passé si seulement 50 000 jeunes étaient descendus dans la rue. C’est pourquoi j’ai trouvé le gars à l’origine de la confrontation, je lui ai serré la main et j’ai tout réglé pacifiquement. Mais vous, les gens insignifiants, cessez de raconter des bêtises alors que vous n’étiez pas là ! »

Les prochains combats des combattants

Sur fond de déclarations virulentes, les deux camps se préparent à des combats extrêmement importants et à forts enjeux :

  • Merab Dvalishvili : le 24 octobre à Abou Dhabi, lors du tournoi UFC 333 il montera dans l’octogone contre Petr Yan pour tenter de reconquérir la ceinture dans le dernier combat de leur trilogie.

  • Umar Nurmagomedov : le 29 août à Macao, lors de l’ UFC Fight Night 286 il affrontera Song Yadong dans le combat principal du tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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