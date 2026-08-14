Tecno Pova 8 Pro présenté : AMOLED 144 Hz et batterie de 6500 mA•ch

La société Tecno a officiellement dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme, le Pova 8 Pro, sur le marché des technologies modernes. Selon ixbt.com, ce gadget est conçu pour attirer l’attention avec sa batterie haute capacité, son écran avancé et son design spatial inhabituel, et devrait devenir l’un des leaders du segment intermédiaire. Ixbt.com rapporte .

Écran et capacités gaming

Le nouveau smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité maximale atteint 4500 nits et il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i résistant. L’image reste ainsi parfaitement lisible, même en plein soleil.

Pour les joueurs, l’appareil intègre une puce graphique P1 dédiée. Ce processeur permet d’augmenter la fréquence d’images jusqu’à 144 images par seconde dans certains jeux. Le smartphone fonctionne également avec un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultimate et propose jusqu’à 12 GB de mémoire vive et 512 GB de stockage interne.

Appareil photo et autonomie

Le panneau arrière accueille un bloc photo triangulaire complété par un Mini LED configurable. L’appareil photo principal utilise un capteur LYTIA 700C de 50 mégapixels avec stabilisation optique. Il est accompagné d’un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

L’un des principaux atouts du smartphone est sa batterie de 6500 mA•ch. Elle prend en charge la charge rapide de 45 watts, la charge bypass ainsi que la charge filaire inversée de 10 watts. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter longtemps de leur appareil sans se soucier de la recharge.

Protection et fonctions supplémentaires

Une attention particulière a été accordée à la protection du boîtier : le modèle répond simultanément à plusieurs normes, avec des niveaux de protection IP66, IP68, IP69 et IP69K. Une chambre à vapeur de 5000 mm² est installée pour prévenir la surchauffe de l’appareil.

Le gadget est également équipé d’un module NFC, d’un port infrarouge, de haut-parleurs stéréo avec réglage Dolby Atmos et de la prise en charge de Hi-Res Audio. L’appareil est livré avec Android 16 et l’interface HiOS 16. Le fabricant garantit trois mises à jour majeures du système et trois ans de correctifs de sécurité.

Le Tecno Pova 8 Pro sera commercialisé en blanc, noir et vert, dans les configurations 8/256, 12/256 et 12/512 GB. Une édition limitée spéciale Tonino Lamborghini, techniquement identique mais dotée d’un design exclusif, a également été présentée.