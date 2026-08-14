La Turquie prévoit d’envoyer pour la première fois un engin spatial sur la Lune en 2027

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La Turquie prévoit d’envoyer pour la première fois un engin spatial sur la Lune en 2027

La Turquie prévoit d’envoyer son premier engin spatial sur la Lune au cours des premiers mois de 2027. Le ministre de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacır, l’a annoncé le 13 août.

Selon le ministre, « Initiative technologique nationale » le secteur spatial occupe une place importante. Il a souligné que les technologies spatiales et connexes revêtent une importance stratégique non seulement pour la science, mais aussi pour l’industrie de la défense.

Ces dernières années, la Turquie a renforcé ses capacités en matière de technologies spatiales grâce à des projets de satellites tels que BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A et İMECE.

Selon Kacır, des ingénieurs et des scientifiques turcs travaillent actuellement à la conception du propre véhicule lunaire du pays. L’appareil sera équipé d’un moteur-fusée hybride développé localement, et tous les principaux essais prévus pour son vol ont été menés à bien.

Le ministre a déclaré que la Turquie considérait la capacité à accéder de manière autonome à l’espace comme un objectif stratégique, soulignant que les travaux sur le développement des technologies de fusées se poursuivaient.

Le pays prévoit également de poursuivre à l’avenir les missions spatiales habitées, de participer en tant que partenaire technologique à des projets de nouvelles stations spatiales internationales et d’élargir sa coopération internationale.

Lors de l’événement, un groupe de personnes donne des interviews à des journalistes.
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