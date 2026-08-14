Alan Smith révèle ce qu’il attend de Bukayo Saka

Il est essentiel que le leader d’Arsenal, Bukayo Saka, retrouve son meilleur niveau lors de la saison 2026/27 et contribue fortement à l’attaque de l’équipe. Selon Goal.com, la légende du club Alan Smith a déclaré que l’ailier anglais avait toutes les raisons de sortir du cercle des blessures et de retrouver sa forme d’antan. Goal.com rapporte cette information.

La saison dernière, Bukayo Saka a remporté le titre de Premier League avec Arsenal et a porté le brassard de capitaine lors de plusieurs rencontres. Il n’a toutefois inscrit que 11 buts toutes compétitions confondues, son plus faible total des cinq dernières années. Malgré cela, le fait qu’il ait dépassé la barre des dix buts lors de chacune des cinq dernières saisons témoigne de sa régularité.

Formé à l’académie de Hale End, Saka avait atteint la barre des 20 buts lors de la saison 2023/24. Il semblait alors destiné à rejoindre les meilleurs ailiers du football mondial. Cependant, des stars comme Lamine Yamal, Michael Olise et Vinícius Júnior ont élevé les standards ces dernières années, tandis que des blessures malheureuses ont quelque peu freiné la progression de Saka.

Les blessures et leur impact

Contraint de manquer 40 matchs de son club et de sa sélection au cours des deux dernières saisons en raison de diverses blessures, le joueur a perdu son rythme. Même la Coupe du monde de l’été 2026 a eu un impact sur sa condition physique. Malgré cela, les spécialistes et les anciens joueurs continuent d’évaluer positivement son potentiel.

S’exprimant pour Goal.com en collaboration avec BestBettingSites.co.uk, Alan Smith a déclaré : « Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas retrouver son meilleur niveau. Les blessures entraînent seulement une perte de rythme et de confiance en soi. S’il connaît une bonne période sans blessure et enchaîne les matchs réguliers, il est naturel de s’attendre à ce qu’il retrouve son niveau d’avant. » Le retour d’un tel joueur pourrait être décisif pour Arsenal dans la course au titre.

La situation offensive d’Arsenal

Le club n’ayant pas recruté de nouvel attaquant lors du mercato estival, les joueurs déjà présents doivent démontrer leur talent. L’attaquant suédois Viktor Gyökeres prépare sa deuxième saison à l’Emirates Stadium. Il avait inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Arsenal cherche toutefois à répartir la charge offensive sur l’ensemble de l’équipe plutôt que de la faire reposer sur un seul joueur. Alan Smith estime donc que Bukayo Saka devra non seulement bien jouer et délivrer des passes décisives, mais aussi marquer davantage pour aider l’équipe.