Décision choc : Mourinho a élaboré un plan pour transformer le Real Madrid en équipe invincible

Une ère de grands changements et de discipline de fer débute au Real Madrid. Le célèbre entraîneur José Mourinho a clairement établi qu’aucun joueur ne bénéficierait d’une place garantie dans le onze de départ.

Selon les informations des médias espagnols réputés El Debate et The Touchline le technicien portugais expérimenté a élaboré un plan spécial visant à instaurer une concurrence maximale au sein du club merengue.

« Au moins deux concurrents à chaque poste »

Selon la vision stratégique de Mourinho, une équipe impossible à battre dans le football moderne ne peut être construite qu’avec une forte concurrence interne et une pression constante.

Conformément aux nouvelles règles établies :

Un système de doublure intégral : À chaque ligne et à chaque poste sur le terrain, au moins deux concurrents directs de niveau équivalent seront mis en place ;

Une rotation impitoyable : Tout joueur qui ne se montre pas à son avantage en match ou qui baisse d’intensité à l’entraînement sera immédiatement envoyé sur le banc par José Mourinho, sans la moindre hésitation.

Mbappé, Vinícius et Bellingham ne sont pas non plus intouchables

Le plus important est que cette exigence stricte ne concerne pas seulement les jeunes joueurs ou les remplaçants, mais aussi les grandes stars qui sont les leaders de l’équipe.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham figurent eux aussi parmi les stars du football mondial qui ne peuvent désormais plus se sentir en sécurité. Selon la décision du technicien portugais, ni le nom ni le statut, mais uniquement l’utilité sur le terrain et une discipline maximale ouvriront les portes du onze de départ.

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