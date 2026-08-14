Jamie Carragher stupéfait par la situation de Myles Lewis-Skelly

L’expert du football anglais et ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher s’est dit totalement déconcerté par les informations selon lesquelles Arsenal, club londonien, serait prêt à vendre son enfant du club Myles Lewis-Skelly lors du mercato estival. S’exprimant dans l’émission The Overlap Fan Debate, le spécialiste a souligné qu’il était impossible de comprendre la logique de cette décision, qu’il a qualifiée d’étrange et d’inattendue. Goal.com rapporte cette information.

Selon les informations de sources proches du dossier, le milieu de terrain de 19 ans aurait été proposé à Manchester United et à Chelsea, deux concurrents d’Arsenal en Premier League. Pourtant, ni le joueur ni ses représentants n’auraient exprimé le souhait de quitter le club, ce qui indique une initiative d’Arsenal et a stupéfié les spécialistes comme les supporters.

La concurrence au milieu et l’avenir du jeune talent

La concurrence au milieu s’est encore intensifiée chez les Londoniens après le transfert de Bruno Guimarães, recruté à Newcastle United pour 75 millions de livres sterling. Malgré cela, l’international anglais, qui avait connu des difficultés en début de saison dernière, a réussi à s’imposer dans le onze de départ au fil de l’exercice. Il a notamment disputé la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, une rencontre décidée aux tirs au but, devenant le deuxième plus jeune joueur anglais à débuter une finale dans l’histoire de la compétition.

Selon Jamie Carragher, Arsenal pourrait commettre une grave erreur en se séparant d’un joueur aussi talentueux, formé à son académie de Hale End. L’ancien footballeur a souligné que les jeunes joueurs connaissent naturellement des périodes de baisse de régime au cours de leur carrière, mais il a insisté sur le potentiel exceptionnel de Lewis-Skelly.

Les performances de Myles Lewis-Skelly sur la scène internationale

Le spécialiste a salué la prestation du jeune joueur au poste d’arrière gauche lors du déplacement au Real Madrid, ainsi que son activité au milieu de terrain dans l’axe pendant la finale contre le Paris Saint-Germain. Il a ajouté que seuls de véritables jeunes talents pouvaient produire des performances d’un tel niveau.

Rappelons que le contrat actuel du joueur avec Arsenal, évoluant à l’Emirates Stadium, court jusqu’en 2030. Après avoir marqué contre Como, il avait formé un cœur avec ses mains en direction des tribunes, affichant clairement son souhait de rester au club.

Mikel Arteta, interrogé sur ces rumeurs de transfert, a déclaré que l’intérêt d’autres clubs pour ses joueurs était un signe positif montrant qu’ils accomplissaient du bon travail. Il a toutefois refusé de commenter les spéculations actuelles.