Quvonchbek Ismoilov décroche la médaille d’or aux Championnats du monde

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Quvonchbek Ismoilov décroche la médaille d’or aux Championnats du monde

Les Championnats du monde de lutte U20, organisés à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, ont débuté par un immense succès et une victoire historique pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan.

Lors de la première journée des Mondiaux, les vainqueurs et médaillés de quatre catégories de poids en lutte gréco-romaine ont été désignés. Dans la catégorie des 63 kg, notre talentueux lutteur, qui défendait les couleurs de l’Ouzbékistan, Quvonchbek Ismoilov a vaincu tous ses adversaires les uns après les autres et a remporté le titre de champion du monde .

Une finale intense remportée 9-7 sur la route du titre

En finale, notre compatriote affrontait le puissant lutteur russe Salim Karmaxov. Au terme d’un combat serré et intense, Quvonchbek Ismoilov a fait preuve d’une grande maîtrise, de détermination et d’un avantage tactique pour s’imposer face à son adversaire sur le score de 9-7 et offrir la médaille d’or à l’équipe nationale.

Avant la finale, notre compatriote avait déjà livré des combats difficiles et courageux face à plusieurs des meilleurs lutteurs du monde :

  • Seizièmes de finale : victoire nette 14-5 contre le Chinois Jaojian Wang ;

  • Huitièmes de finale : succès spectaculaire 9-8 face au Finlandais Matias Arpyanen ;

  • Quarts de finale : victoire 3-2 contre l’Azerbaïdjanais Tural Ahmadov ;

  • Demi-finales : après un duel serré face à l’Équatorien Veliz Karrasedo, il s’est imposé 3-2 et a validé son billet pour la finale.

Quvonchbek Ismoilov décroche la médaille d’or aux Championnats du monde

Trois autres lutteurs ouzbeks peuvent encore décrocher le bronze

Dès le lendemain de la compétition, l’équipe nationale d’Ouzbékistan pourrait enrichir davantage sa moisson de médailles :

  • Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg) : il disputera directement la médaille de bronze au vainqueur du match de barrage ;

  • Behruzbek Aliyev (72 kg) : il luttera directement pour la troisième place contre son adversaire, qui sera déterminé à l’issue des matchs de barrage ;

  • Faxrikamol Komiljonov (97 kg) : sur la route du bronze, il affrontera d’abord le Japonais Ryosey Katamtsu lors d’un match de barrage.

Sur les tapis de Bratislava, le brillant potentiel de l’école ouzbèke de lutte se confirme une nouvelle fois.

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Quvonchbek IsmoilovBratislavaOuzbékistanSlovaquie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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