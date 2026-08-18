Real Madrid reporte le retour de ses jeunes talents

La direction et le staff technique du Real Madrid ont pris une décision particulière concernant la politique de transferts axée sur l’avenir proche de l’équipe. Selon Defensa Central, le club a décidé de reporter d’une année supplémentaire la possibilité de faire revenir dans son effectif deux joueurs prometteurs issus de son centre de formation, Chema Andrés et Jacobo Ramón. Cette décision s’inscrit dans un plan à long terme visant à corriger les principales faiblesses de l’équipe. Goal.com rapporte cette information.

Lors du mercato estival en cours, la direction du club avait proposé à l’entraîneur de racheter immédiatement ces deux jeunes talents afin de renforcer l’entrejeu et le secteur défensif. Toutefois, après une analyse approfondie, les parties sont arrivées à la conclusion qu’il était préférable de leur donner une saison supplémentaire pour progresser. Leur rythme de développement actuel suscite un vif intérêt au sein de la direction du club.

Conditions financières et clauses de retour

Le Real Madrid dispose du droit de racheter Chema Andrés à l’été 2027 pour 18 millions d’euros. Le montant du transfert du défenseur Jacobo Ramón se situe, quant à lui, entre 9 et 10 millions d’euros. Selon les spécialistes, recruter les deux joueurs pour une somme totale ne dépassant pas 30 millions d’euros serait une option financièrement très avantageuse et raisonnable pour le club.

Le club avait auparavant tiré certains revenus de la vente de ces joueurs. Leur valeur marchande augmentant actuellement de manière régulière, le club merengue pourrait encore en tirer des bénéfices à l’avenir. S’ils continuent à livrer des prestations de haut niveau dans leurs équipes européennes, le Real Madrid pourrait ensuite les revendre plus cher à d’autres clubs et réaliser un bénéfice.

Une période de test sur les terrains européens

Chema Andrés défend actuellement les couleurs de Stuttgart, en Allemagne, tandis que Jacobo Ramón évolue à Côme, en Italie. Les deux jeunes talents se battent avec succès pour gagner une place de titulaire dans leurs nouvelles équipes et affichent une certaine régularité. Leur expérience dans les championnats étrangers constituera une base importante pour jouer un jour au sein du géant madrilène.

Selon la source, le staff technique suit attentivement chacun des matchs disputés par les joueurs dans les championnats allemand et italien. À la fin de la saison, une décision définitive sera prise en fonction de leurs performances et la date de leur retour au Santiago-Bernabéu sera précisée. Pour l’instant, l’objectif principal est de leur permettre d’accumuler du temps de jeu et de continuer à développer leurs qualités.