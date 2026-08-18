Les États-Unis lancent un nouveau service pour résoudre les problèmes dans l’espace

L’Agence de développement spatial (SDA) et l’Agence d’innovation de défense (DIU), rattachées au département de la Défense des États-Unis, ont lancé la première phase du programme deorbit-as-a-service (DaaS), destiné à éliminer les débris orbitaux et à les faire retomber de manière contrôlée dans l’atmosphère. Selon Ixbt.com, dans le cadre de cette initiative, Firefly Aerospace, D-Orbit et Katalyst Space ont reçu un financement total de 8,4 millions de dollars pour la conception préliminaire de systèmes capables de s’approcher des engins spatiaux, de les capturer, de les déplacer et de les désorbiter. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ces informations.

Le nombre de satellites hors service et de débris divers en orbite augmente actuellement, devenant un problème majeur pour l’astronautique mondiale. Après la phase d’examen initiale, la SDA et la DIU sélectionneront les solutions technologiques jugées les plus adaptées à une démonstration directe dans l’espace. Chaque équipe participante propose une approche et des solutions d’ingénierie spécifiques pour accomplir cette mission.

Nouvelles approches technologiques et plans des entreprises

D-Orbit développe avec TransAstra un système de manipulateur doté d’un dispositif de préhension souple, conçu pour capturer d’éventuels débris spatiaux. Firefly propose quant à elle d’utiliser la configuration Elytra Dawn de sa plateforme polyvalente destinée à l’entretien des objets en orbite. De son côté, Katalyst Space met en place la plateforme robotique standardisée Nexus, conçue pour utiliser une même structure de base pour différents clients et missions.

Selon les experts, cette approche réduira considérablement les coûts de conception d’un appareil distinct pour chaque objet. L’accent est mis sur l’évolutivité. Dans l’approche traditionnelle, chaque satellite est conçu pour pouvoir quitter son orbite de manière autonome à la fin de sa mission. Le nouveau modèle DaaS permettra aux opérateurs de commander cette opération à une entreprise spécialisée une fois la mission principale terminée.

Logistique orbitale et possibilités futures

Selon les représentants de D-Orbit, la disponibilité d’un service éprouvé aidera les opérateurs à accroître les chances de réussite de leurs missions. Les appareils complexes et problématiques pourront ensuite être confiés à des services spécialisés pour être éliminés. Il ne s’agit toutefois pas seulement de traiter les débris : ces mêmes technologies pourraient à l’avenir servir à réparer des satellites, les transférer vers une autre orbite ou les ravitailler en carburant.

Les contrats actuels permettent aux entreprises d’expérimenter l’économie future de la logistique orbitale comme service. La commande publique devrait fournir au secteur ses premières démonstrations concrètes, après quoi ces services pourraient également être utilisés par des opérateurs commerciaux. La sélection finale des systèmes dépendra de leur maturité technique, du concept de mission, des délais fixés et du prix, ouvrant la voie à la formation d’un tout nouveau marché spatial.