Samsung Galaxy Z Fold8 jugé irréparable

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Samsung Galaxy Z Fold8 jugé irréparable

Le célèbre smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold8 a été démonté et examiné par les experts d’iFixit, qui ont jugé sa réparabilité faible. Selon ixbt.com, l’appareil n’a obtenu que 4 points sur 10, un score particulièrement bas pour un appareil phare de cette catégorie. Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, le principal problème ne réside pas uniquement dans la complexité de la conception. Ainsi, lors du démontage, le cadre autour de l’écran s’est simplement cassé en plusieurs morceaux. Il est pourtant impossible d’accéder autrement à la partie principale du mécanisme moderne.

Faiblesses de la protection et du mécanisme

Même si cela n’a pas d’incidence directe sur la réparation, les spécialistes ont souligné que la charnière de ce smartphone avancé n’était pas suffisamment protégée contre la poussière. Malgré la protection annoncée selon la norme IP48, les tests ont montré que la poussière pouvait pénétrer librement dans le mécanisme et le mettre hors service.

L’examen a également révélé que l’adhésif fixant la batterie était extrêmement résistant. Même les spécialistes ont eu du mal à séparer l’accumulateur du châssis en toute sécurité.

Caractéristiques générales de la conception

À l’exception du retrait de l’écran, l’ouverture des autres parties de l’appareil ne diffère pas beaucoup de celle des autres smartphones modernes. Toutefois, la présence de deux parties de châssis implique des nappes supplémentaires et des particularités propres à leur conception.

Cette évaluation constitue un signal important pour les utilisateurs et les passionnés de technologie. Elle montre qu’il faut également prendre en compte les futurs coûts d’entretien et de réparation avant d’acheter des appareils aussi complexes et coûteux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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