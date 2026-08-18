Une femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un choc

Un événement inattendu s’est produit dans la vie de Liza Reid, qui vit à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle a perdu la vue dans son enfance à cause d’une tumeur au cerveau et a vécu presque sans voir pendant 13 ans. Cependant, après un banal accident survenu en 2000, une partie de sa vision est soudainement revenue.

Un choc inattendu

Liza a perdu la vue à l’âge de 11 ans à cause d’une tumeur au cerveau. Comme la tumeur exerçait une pression sur son nerf optique, elle s’est déplacée pendant des années avec l’aide d’un chien guide.

Le 15 novembre 2000, Liza, âgée de 24 ans, s’est penchée pour embrasser son chien guide Amiavant de se coucher. À ce moment-là, elle a perdu l’équilibre et s’est violemment cogné la tête contre une table basse. Comme l’accident ne semblait pas grave, elle est allée se coucher comme d’habitude.

Mais au réveil, Liza n’en croyait pas ses yeux — elle avait recommencé à voir.

Elle a revu sa famille après 13 ans

La vision de Liza ne s’est pas entièrement rétablie, mais seulement en partie. Les sources indiquent qu’environ 80 % de la vision de son œil gauche avait été rétablie .

L’un des moments les plus émouvants pour elle a été de revoir les membres de sa famille. Le frère de Liza, qu’elle n’avait pas vu depuis 13 ans, était passé de l’enfance à l’âge adulte et était devenu un grand jeune homme.

« Il est devenu un homme », s’est étonnée Liza en se souvenant d’avoir vu son frère avec une barbe. Sa mère lui a semblé presque reconnaissable, mais elle a remarqué que les années l’avaient vieillie.

Les médecins n’ont pas non plus trouvé de réponse claire

Le plus mystérieux dans cette histoire reste la raison pour laquelle la vision est revenue. Les médecins n’ont pas pu fournir d’explication scientifique précise à l’état de Liza.

Selon certaines hypothèses, le choc à la tête aurait pu modifier la pression exercée sur le nerf optique. Mais cela reste une hypothèse, et la cause exacte du retour de la vision de Liza n’a pas été prouvée.