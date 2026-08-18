Le FC Barcelone recrute le jeune talent Jesse Bisiu

Le FC Barcelone a lancé un nouveau projet prometteur sur le marché des transferts en renforçant son effectif avec le jeune talent belge Jesse Bisiu. Selon AS, le joueur, né à Louvain en 2008, a immédiatement attiré l’attention du public en inscrivant deux buts contre le FC Bâle lors de son dernier match amical. À ce sujet, Goal.com rapporte que

la direction du club avait réglé la question du transfert de ce jeune joueur plusieurs mois auparavant. Les réunions entre Dennis te Kloese, ancien directeur sportif du Club Bruges, et les recruteurs du FC Barcelone ont joué un rôle décisif. Malgré l’intérêt de nombreux autres clubs, les Catalans ont fait de son recrutement leur priorité absolue.

João Amaral, l’un des plus proches collaborateurs du directeur sportif du FC Barcelone, Deco, avait personnellement observé Bisiu lors de la demi-finale de la Ligue de la jeunesse de l’UEFA contre Benfica. Même si des problèmes physiques avaient limité les possibilités du joueur ce jour-là, la confiance des dirigeants du club à son égard n’a pas faibli.

Détails et aspects financiers du transfert

Le club catalan n’a pas hésité à débourser 8 millions d’euros pour un joueur dont la valeur marchande était inférieure à un million d’euros. Les recruteurs ont décelé chez lui le potentiel particulier propre aux ailiers formés par la légendaire académie de l’Ajax.

Selon les spécialistes, Jesse Bisiu a déjà rapidement trouvé sa place dans le vestiaire grâce à son calme, sa grande confiance en lui dépourvue d’arrogance et son attitude amicale. Ces qualités devraient grandement faciliter son adaptation à l’équipe.

Les attentes autour de Lamine Yamal

Les journalistes d’AS se sont également penchés sur l’avenir du jeune joueur et sa relation avec la star du FC Barcelone, Lamine Yamal . Selon eux, ces deux talents de la même génération appartiennent à la « génération TikTok » et pourraient rapidement développer une complicité particulière.

Lamine Yamal devrait notamment jouer le rôle de « grand frère » auprès de son jeune coéquipier, sur le terrain comme en dehors. Le « facteur X » de Bisiu — un talent rare associé à du charisme — pourrait faire de lui l’un des projets majeurs du club catalan pour les prochaines années.