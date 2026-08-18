Les propriétaires de OnePlus 12 se plaignent de pannes de leur smartphone

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Les propriétaires de OnePlus 12 se plaignent de pannes de leur smartphone

Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux par le célèbre informateur Abishek Yadav, les graves problèmes liés à la carte mère se multiplieraient récemment sur les smartphones haut de gamme OnePlus 12. Cette situation suscite naturellement l’inquiétude des utilisateurs de ces appareils coûteux, car de tels défauts matériels peuvent entraîner une panne complète du gadget. Ixbt.com rapporte cela.

L’informateur a indiqué sur sa page que le problème devenait de plus en plus répandu et a recommandé aux utilisateurs de ne pas mettre à jour le logiciel pour le moment. Il a également exprimé l’espoir que OnePlus prendrait rapidement des mesures face à cette situation. Dans les commentaires du réseau social X, d’autres acheteurs ont confirmé avoir rencontré des problèmes similaires.

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs

Les discussions en ligne ont révélé que les propriétaires du OnePlus 12R, et pas seulement ceux du OnePlus 12, rencontraient également des dysfonctionnements. Un utilisateur a notamment écrit qu’un problème ayant commencé par un scintillement de l’écran avait ensuite entraîné l’extinction complète de l’affichage. Malgré le remplacement de l’écran dans un centre de service, la panne s’est reproduite et les spécialistes ont indiqué que sa véritable cause se trouvait sur la carte mère.

Il est souligné que la plupart des réclamations ont commencé, en particulier, après une mise à jour du système. Certains acheteurs ont indiqué avoir dû faire remplacer directement la carte mère après le diagnostic, tandis que d’autres se plaignent d’une surchauffe du smartphone et d’un fonctionnement inhabituel.

Conséquences possibles et attentes

À ce stade, les passionnés de technologie et les fans de la marque attendent du fabricant une déclaration officielle ainsi qu’un plan précis pour résoudre ces problèmes. Si les erreurs matérielles sont confirmées, l’entreprise devra probablement procéder à un grand nombre de réparations sous garantie ou remplacer les appareils concernés.

Face à ces problèmes techniques, les spécialistes conseillent aux utilisateurs de rester prudents, d’éviter d’installer des mises à jour douteuses et de contacter immédiatement les centres de service agréés en cas de problème.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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