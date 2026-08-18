Une mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justice

·1·Monde
Une mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justice

Devenir mère à 13 ans est un destin que la plupart des gens ont du mal à imaginer. Pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à Anameka Axter Jui, au Bangladesh.

Il s’est avéré que Jui avait rencontré sur Facebook, à l’âge de 11 ans, un jeune homme beaucoup plus âgé qu’elle, âgé de 20 ans. Ils se sont ensuite mariés et la jeune fille a donné naissance à un enfant.

Cependant, la situation a radicalement changé après la naissance du bébé. Selon Jui, son mari et sa belle-mère lui ont retiré son bébé de sept mois. La jeune fille a elle-même été chassée de la maison.

Une jeune fille sourit en tenant un bébé dans ses bras.

Ne voulant pas être séparée de son enfant, Jui a décidé de régler l’affaire devant la justice. Après examen du dossier, le tribunal a ordonné que le bébé de sept mois soit légalement rendu à sa mère.

Ainsi, cette jeune fille de 13 ans, qui n’avait pas encore vraiment quitté l’enfance, s’est battue pour son enfant et l’a retrouvé grâce à la justice.

Si cette histoire s’est achevée par les retrouvailles d’une mère et de son enfant, elle soulève également de graves questions sur le destin de cette adolescente mineure.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocUne femme qui n’avait pas vu depuis 13 ans recouvre la vue après un chocAujourd'hui, 01:34Une chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeUne chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompeAujourd'hui, 00:07Au Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAu Japon, une femme passe de fausses commandes pour 2,7 millions de dollarsAujourd'hui, 00:03Le chien le plus laid du monde a été désignéLe chien le plus laid du monde a été désignéHier, 20:18Le congé maternité d’une maire fait sensation au JaponLe congé maternité d’une maire fait sensation au JaponHier, 18:20Au Royaume-Uni, un chat disparu pendant 10 ans est rentré chez luiAu Royaume-Uni, un chat disparu pendant 10 ans est rentré chez luiHier, 17:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes