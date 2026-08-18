Une mère de 13 ans récupère son enfant grâce à la justice

Devenir mère à 13 ans est un destin que la plupart des gens ont du mal à imaginer. Pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à Anameka Axter Jui, au Bangladesh.

Il s’est avéré que Jui avait rencontré sur Facebook, à l’âge de 11 ans, un jeune homme beaucoup plus âgé qu’elle, âgé de 20 ans. Ils se sont ensuite mariés et la jeune fille a donné naissance à un enfant.

Cependant, la situation a radicalement changé après la naissance du bébé. Selon Jui, son mari et sa belle-mère lui ont retiré son bébé de sept mois. La jeune fille a elle-même été chassée de la maison.

Ne voulant pas être séparée de son enfant, Jui a décidé de régler l’affaire devant la justice. Après examen du dossier, le tribunal a ordonné que le bébé de sept mois soit légalement rendu à sa mère.

Ainsi, cette jeune fille de 13 ans, qui n’avait pas encore vraiment quitté l’enfance, s’est battue pour son enfant et l’a retrouvé grâce à la justice.

Si cette histoire s’est achevée par les retrouvailles d’une mère et de son enfant, elle soulève également de graves questions sur le destin de cette adolescente mineure.