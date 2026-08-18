Saison de MLS : Nashville SC s’impose largement face à Inter Miami

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Saison de MLS : Nashville SC s’impose largement face à Inter Miami

La dernière journée de la Major League Soccer (MLS) a offert aux supporters de nombreux résultats inattendus et des affrontements intenses. Comme le rapporte Goal.com, Nashville SC a largement dominé Inter Miami à domicile lors de l’une des affiches phares du championnat. Ce résultat a clairement mis en évidence la forme actuelle des deux équipes et leurs ambitions cette saison. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon le calendrier de la compétition, Nashville SC affiche cette saison son niveau de jeu le plus régulier et le plus abouti. L’équipe n’a rencontré des difficultés que lors de ses confrontations avec les grands clubs mexicains en Leagues Cup. Malgré cela, elle a encaissé le moins de buts de la Conférence Est de MLS et domine nettement au classement de la différence de buts.

Un résultat inattendu dans le duel des leaders

Le duo offensif de Nashville SC, formé par Sam Surridge et Hany Mukhtar, continue de donner du fil à retordre aux adversaires. De leur côté, les joueurs de Miami connaissent plusieurs difficultés en matière de rythme et de temps de jeu. Lionel Messi a retrouvé les terrains moins de deux semaines après le décès de son père, mais le jeu collectif de l’équipe n’a pas encore totalement retrouvé son équilibre. Malgré cela, le talent individuel de la star argentine continue de faire la différence.

Cependant, cette fois, même les efforts du joueur expérimenté n’ont pas permis à Inter Miami d’éviter la défaite. Nashville SC a inscrit plusieurs buts sans réponse et a une nouvelle fois confirmé sur le terrain sa position de leader de la Conférence Est. Cette défaite devrait constituer un sérieux casse-tête pour le club de Miami.

Changements et crises dans les autres équipes

D’autres faits marquants ont également été observés lors des rencontres de la compétition. San Diego FC, notamment, connaissait quelques difficultés cette année après sa participation réussie la saison dernière. Après avoir réalisé une excellente première saison dans la Conférence Ouest, l’équipe risquait de manquer les play-offs. Toutefois, l’importante victoire obtenue lors de la dernière journée contre le LAFC lui a donné un nouvel élan et a amélioré la qualité de son jeu.

Parallèlement, certaines équipes traversent une véritable crise. Les Red Bulls, dirigés par Michael Bradley, avaient admirablement commencé la saison, mais continuent désormais de perdre des points en raison d’erreurs défensives. La situation n’est pas non plus sereine au LAFC : les supporters ont lancé des actions de protestation contre l’entraîneur Mark Dos Santos sur la plateforme Change.org.

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Jahongir Tursunov
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