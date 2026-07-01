L'activité de l'humanité dans l'exploration spatiale franchit une nouvelle étape. À la fin du mois de juin 2026, un total de 28 vols de lanceurs ont été effectués à l'échelle mondiale. Grâce à ces missions, 370 objets destinés à divers usages ont été déployés avec succès en orbite terrestre. Cet indicateur témoigne de la rapidité du développement de l'industrie spatiale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport.

Selon les données d'Ixbt.com, les États-Unis ont dominé les lancements spatiaux le mois dernier. Seize vols ont été attribués aux États-Unis. Il convient de noter que ce chiffre inclut deux missions effectuées par la société Rocket Lab depuis le cosmodrome de Mahia en Nouvelle-Zélande. La Chine occupe la deuxième place avec 10 vols, tandis que le Japon et l'Europe se sont limités à un seul lancement.

SpaceX et Falcon 9 : le principal moteur du marché

Dans le secteur de l'astronautique privée, la société SpaceX, fondée par Elon Musk, continue de renforcer sa position. En juin, la fusée la plus utilisée a été la Falcon 9, avec 13 vols en un mois. Cela représente presque un décollage tous les deux jours. À titre de comparaison, l'ensemble des fusées de la famille « Longue Marche » de l'État chinois ont décollé 7 fois au total.

Parmi les autres lanceurs, la fusée Electron de Rocket Lab a été active avec 3 vols. De plus, la H3 du Japon, la nouvelle génération Ariane 64 Block 2 de l'Europe, ainsi que des appareils chinois tels que « Quyue-2E », « Lizhan-1 » et « Kuaychjou-11 » ont rejoint l'orbite une fois chacun. Cette diversité montre que les opportunités d'accès à l'espace s'élargissent non seulement pour les États, mais aussi pour le secteur privé.

Les cosmodromes les plus fréquentés et statistiques annuelles

En juin, la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie, aux États-Unis, a été désignée comme la zone de lancement la plus active, avec 8 fusées lancées. Le Cap Canaveral en Floride occupe la deuxième place (5 lancements). En Chine, le cosmodrome de Jiuquan a dominé avec 4 missions. Ces bases servent actuellement de portes principales pour les communications satellitaires mondiales et les projets de recherche.

Au cours des six derniers mois de 2026, un total de 153 vols orbitaux ont été effectués dans le monde. Malheureusement, 5 d'entre eux se sont soldés par un accident. Malgré cela, la dynamique générale est positive : durant la même période l'année dernière, le nombre de vols était de 145. Si le rythme actuel se maintient, 2026 devrait être l'année record avec le plus grand nombre de lancements spatiaux dans l'histoire de l'humanité.

Pour les spécialistes et les passionnés ouzbeks, ces données signifient que le coût de l'internet satellitaire mondial et des technologies de télédétection continuera de baisser. L'activité de sociétés comme SpaceX réduit les coûts de transport de fret spatial, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités technologiques.