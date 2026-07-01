Ashley Cole démissionne surprisement de son poste d'entraîneur à la Cesena

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Ashley Cole démissionne surprisement de son poste d'entraîneur à la Cesena

L'ancienne légende de la défense de l'équipe d'Angleterre, d'Arsenal et de Chelsea, Ashley Cole, a quitté son poste d'entraîneur principal du club italien de la Cesena. Cette décision inattendue a été annoncée seulement trois mois après le début de sa carrière de manager. Cole n'a eu le temps de diriger l'équipe, évoluant en Serie B, que lors de huit matchs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le spécialiste de 45 ans avait pris les rênes de l'équipe en mars. Auparavant, il avait acquis une vaste expérience au sein des staffs techniques de Derby, Everton, Birmingham et de l'équipe d'Angleterre U21. Cependant, son premier pas en tant qu'entraîneur indépendant n'a pas été aussi fructueux qu'espéré. Selon Goal.com, la divergence de visions stratégiques entre l'entraîneur et la direction du club a été la raison principale de la rupture.

Ashley Cole a exprimé sa gratitude envers les joueurs et le personnel dans un message d'adieu publié sur sa page Instagram. Il a souligné avoir tenté de mettre en place un nouveau style de jeu, mais a décidé de partir car le plan de développement futur du club avait changé. « Après des discussions avec le directeur sportif sur les changements de stratégie du club, j'ai jugé préférable de poursuivre ma carrière ailleurs », a écrit l'ancien footballeur.

Résultats et problèmes d'adaptation

Le passage de Cole en Italie n'a pas été flatteur sur le plan statistique. En huit rencontres sous sa direction, la Cesena n'a remporté qu'une seule victoire, concédé trois nuls et subi quatre défaites. De tels résultats ont inquiété non seulement la direction, mais aussi les supporters. De nombreux fans locaux étaient d'ailleurs sceptiques quant à la nomination de Cole.

De plus, on rapporte que l'ambiance au sein de l'équipe n'était pas idéale. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles certains joueurs étaient mécontents de la nouvelle discipline et des méthodes d'entraînement. Surtout, la barrière linguistique est devenue un problème majeur pour Ashley Cole. Bien qu'il ait joué deux saisons à la Roma, il a éprouvé des difficultés à transmettre ses consignes tactiques à un effectif italophone.

Le football italien se distingue par ses schémas tactiques complexes et sa discipline rigoureuse. Pour un jeune technicien comme Ashley Cole, s'imposer dans un tel environnement, surtout en division inférieure, n'a pas été facile. La combinaison de changements stratégiques et de faibles résultats a rendu sa démission inévitable. On s'attend désormais à ce que le technicien anglais poursuive sa carrière dans un autre championnat ou au sein d'un staff technique.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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