La plus forte tempête géomagnétique des derniers mois est attendue sur Terre

·6·Technologie
La plus forte tempête géomagnétique des derniers mois est attendue sur Terre

À la suite d'une nouvelle éruption solaire puissante, un immense flux de plasma se dirige vers la planète Terre. Selon les experts, cet événement pourrait devenir la tempête géomagnétique la plus forte observée depuis mars de cette année. Cette situation devrait avoir un impact significatif non seulement sur les systèmes technologiques, mais aussi sur la santé humaine. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Une éruption de classe X maximale a été enregistrée à la surface du Soleil ; bien que son intensité soit moyenne à l'échelle cosmique, sa direction suscite des inquiétudes. Selon ixbt.com, comme les taches solaires actives sont situées presque directement face à la Terre, le flux de particules chargées frappera notre planète de plein fouet.

Risques pour les systèmes technologiques et les communications

Selon les calculs initiaux, il est presque certain que la tempête magnétique attendue atteindra le niveau G3 (tempête forte). Bien que les experts excluent pour l'instant les scénarios extrêmes de niveau G4, le niveau G3 représente tout de même un défi sérieux pour les technologies modernes. En particulier, de tels événements peuvent affecter négativement l'infrastructure des satellites.

Pendant la tempête, des interruptions des systèmes de communication à ondes courtes, des erreurs dans les appareils de navigation GPS et des surtensions dans les réseaux de transport d'électricité peuvent être observées. En Ouzbékistan, une baisse temporaire de la qualité des communications mobiles et d'Internet est également possible, car l'ionisation dans la haute atmosphère entrave la propagation des ondes radio.

Calendrier et mesures de précaution

Le front de plasma solaire devrait atteindre la Terre dans les prochaines 24 heures. Les résultats de la modélisation indiquent que l'impact principal aura lieu pendant la nuit ou demain matin, heure de Tachkent. Cela pourrait provoquer l'apparition d'aurores polaires dans le ciel nocturne, même dans des latitudes où elles sont habituellement invisibles.

Les médecins recommandent aux citoyens souffrant de maladies chroniques, en particulier de problèmes de tension artérielle et du système cardiovasculaire, d'être prudents pendant la tempête magnétique. Il est conseillé d'éviter les efforts physiques intenses, de boire plus d'eau et de respecter un régime de repos durant ces journées.

Il convient de noter que l'année en cours correspond au pic du 25e cycle d'activité solaire. Cela indique que des phénomènes géomagnétiques similaires se répéteront fréquemment dans les mois à venir. Les experts surveillent constamment la situation et prennent des mesures pour prévenir d'éventuelles défaillances technologiques.

SoleilTempête MagnétiqueTechnologieCosmosOuzbékistan
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pas révolutionnaire pour l'implantation cérébrale de Neuralink : une chirurgie plus sûrePas révolutionnaire pour l'implantation cérébrale de Neuralink : une chirurgie plus sûreAujourd'hui, 12:26La NASA prévoit d'envoyer le rover Promise à propulsion nucléaire sur la LuneLa NASA prévoit d'envoyer le rover Promise à propulsion nucléaire sur la LuneAujourd'hui, 11:55Le premier NAS de Xiaomi bat des records dès son lancementLe premier NAS de Xiaomi bat des records dès son lancementAujourd'hui, 11:26L'iPhone 17 Pro Max surpasse les flagships Android en volume de ventes sur le marché chinoisL'iPhone 17 Pro Max surpasse les flagships Android en volume de ventes sur le marché chinoisAujourd'hui, 10:53L'accélération de la conquête spatiale : 28 fusées lancées en juinL'accélération de la conquête spatiale : 28 fusées lancées en juinAujourd'hui, 09:50Vinton Cerf, le « père d'Internet », prend sa retraite de Google à 83 ansVinton Cerf, le « père d'Internet », prend sa retraite de Google à 83 ansAujourd'hui, 08:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre