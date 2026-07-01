La plus forte tempête géomagnétique des derniers mois est attendue sur Terre

À la suite d'une nouvelle éruption solaire puissante, un immense flux de plasma se dirige vers la planète Terre. Selon les experts, cet événement pourrait devenir la tempête géomagnétique la plus forte observée depuis mars de cette année. Cette situation devrait avoir un impact significatif non seulement sur les systèmes technologiques, mais aussi sur la santé humaine. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Une éruption de classe X maximale a été enregistrée à la surface du Soleil ; bien que son intensité soit moyenne à l'échelle cosmique, sa direction suscite des inquiétudes. Selon ixbt.com, comme les taches solaires actives sont situées presque directement face à la Terre, le flux de particules chargées frappera notre planète de plein fouet.

Risques pour les systèmes technologiques et les communications

Selon les calculs initiaux, il est presque certain que la tempête magnétique attendue atteindra le niveau G3 (tempête forte). Bien que les experts excluent pour l'instant les scénarios extrêmes de niveau G4, le niveau G3 représente tout de même un défi sérieux pour les technologies modernes. En particulier, de tels événements peuvent affecter négativement l'infrastructure des satellites.

Pendant la tempête, des interruptions des systèmes de communication à ondes courtes, des erreurs dans les appareils de navigation GPS et des surtensions dans les réseaux de transport d'électricité peuvent être observées. En Ouzbékistan, une baisse temporaire de la qualité des communications mobiles et d'Internet est également possible, car l'ionisation dans la haute atmosphère entrave la propagation des ondes radio.

Calendrier et mesures de précaution

Le front de plasma solaire devrait atteindre la Terre dans les prochaines 24 heures. Les résultats de la modélisation indiquent que l'impact principal aura lieu pendant la nuit ou demain matin, heure de Tachkent. Cela pourrait provoquer l'apparition d'aurores polaires dans le ciel nocturne, même dans des latitudes où elles sont habituellement invisibles.

Les médecins recommandent aux citoyens souffrant de maladies chroniques, en particulier de problèmes de tension artérielle et du système cardiovasculaire, d'être prudents pendant la tempête magnétique. Il est conseillé d'éviter les efforts physiques intenses, de boire plus d'eau et de respecter un régime de repos durant ces journées.

Il convient de noter que l'année en cours correspond au pic du 25e cycle d'activité solaire. Cela indique que des phénomènes géomagnétiques similaires se répéteront fréquemment dans les mois à venir. Les experts surveillent constamment la situation et prennent des mesures pour prévenir d'éventuelles défaillances technologiques.