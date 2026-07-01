Michael Olise se rapproche du record historique de passes décisives de Pelé à la Coupe du Monde 2026

L'ailier de l'équipe nationale de France, Michael Olise, se rapproche d'un résultat historique grâce à ses performances éclatantes lors de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de 24 ans a désormais l'opportunité d'égaler le record unique de la légende brésilienne Pelé lors des phases finales.

Olise a grandement contribué à la victoire convaincante de la France 3-0 lors du huitième de finale contre la Suède en délivrant deux passes décisives.

Deux passes décisives contre la Suède

La France a dominé son adversaire tout au long de la rencontre. Michael Olise a été l'un des joueurs les plus actifs de l'équipe dans l'organisation des attaques, l'occupation des espaces et la réalisation de passes décisives.

Grâce aux deux passes décisives de l'ailier, son total de passes décisives lors de cette Coupe du Monde s'élève désormais à cinq. Ce chiffre le place parmi les meilleurs passeurs de l'histoire du Mondial.

Seul le légendaire Pelé reste devant

Selon les données du portail Opta Sport, spécialisé dans les statistiques, Pelé est le seul joueur à avoir enregistré plus de cinq passes décisives lors d'un seul tournoi depuis que celles-ci sont comptabilisées séparément depuis 1966.

La légende du football brésilien a délivré six passes décisives lors de la Coupe du Monde 1970. Le Brésil a remporté le titre lors de cette compétition, avec Pelé comme l'un des leaders principaux de l'équipe.

Si Olise délivre une nouvelle passe décisive lors du prochain match, il égalera le record vieux de 56 ans de Pelé. Deux passes décisives lui permettraient d'établir un nouveau record historique.

Un rôle crucial dans l'attaque française

Lors de ce Mondial, Michael Olise se distingue non seulement par ses passes décisives, mais aussi par son activité dans l'organisation du jeu.

Sa vitesse, sa technique et sa capacité à prendre les bonnes décisions à l'approche de la surface de réparation rendent l'attaque française, menée par Kylian Mbappé, encore plus dangereuse.

Alors que les adversaires concentrent leur attention sur Mbappé, Olise profite efficacement des espaces libérés pour créer des opportunités favorables à ses coéquipiers.

Prochain adversaire : le Paraguay

L'équipe nationale de France affrontera le Paraguay en quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le match aura lieu le 5 juillet. Si Michael Olise délivre une passe décisive lors de cette rencontre, il pourrait égaler le record historique de la légende du football mondial, Pelé.

La France continue sa course au titre en tant que l'un des favoris de la compétition. Outre le résultat collectif, Olise a l'opportunité d'entrer dans l'histoire des Coupes du Monde.