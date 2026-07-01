Nepomnyashiy estime que Kapadze aurait dû rester à la place de Cannavaro

L'ancien sélectionneur du Cameroun, Valeriy Nepomnyashiy, s'est exprimé sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 et sur le travail de Fabio Cannavaro.

Selon l'expert chevronné, l'entraîneur italien n'a pas eu assez de temps à la tête de la sélection pour évaluer pleinement le véritable potentiel des joueurs.

Cannavaro a manqué de temps pour la préparation

Valeriy Nepomnyashiy a souligné que Fabio Cannavaro a pris les rênes de l'équipe nationale d'Ouzbékistan relativement peu de temps avant le début de la Coupe du Monde.

Selon lui, il est difficile d'identifier les points forts et faibles des joueurs, de choisir la composition la plus efficace et de mettre pleinement en place un nouveau style de jeu dans un délai aussi court.

« Cannavaro n'a pas eu le temps d'étudier complètement les capacités des joueurs en si peu de temps », a déclaré Nepomnyashiy.

L'entraîneur a tenté d'introduire des méthodes tactiques modernes et de nouveaux schémas. Cependant, les joueurs n'ont pas été en mesure d'appliquer ces exigences sur le terrain comme prévu.

« Cela aurait été plus efficace si Kapadze était resté »

D'après Nepomnyashiy, maintenir Timur Kapadze, qui a conduit l'Ouzbékistan pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde, comme entraîneur principal aurait été une décision plus logique.

Le spécialiste local connaissait bien les caractéristiques des joueurs, l'atmosphère interne de l'équipe nationale et les capacités du football ouzbek.

« Je pense qu'il aurait été bien plus juste et efficace que Timur Kapadze reste pour travailler avec l'équipe », a souligné l'expert.

Kapadze avait travaillé longtemps avec l'équipe pendant la phase de qualification et avait instauré des relations solides entre les joueurs. L'arrivée de Cannavaro a entraîné des changements tactiques et au sein du staff technique juste avant le Mondial.

La Fédération est libre de prendre toute décision

Parallèlement, Nepomnyashiy a salué le travail de la Fédération Ouzbèke de Football pour le développement du football dans le pays.

Selon lui, la fédération accorde une attention particulière aux infrastructures, aux équipes nationales et à la formation des jeunes. Par conséquent, il est naturel que la direction de l'organisation prenne la décision finale concernant l'avenir de Cannavaro.

« La Fédération Ouzbèke de Football accomplit un travail immense pour le développement du football national. Elle est donc en droit de prendre toute décision concernant l'avenir de Cannavaro », a déclaré Nepomnyashiy.

Après la Coupe du Monde, la question de poursuivre la collaboration avec le technicien italien ou de confier l'équipe à un autre entraîneur pourrait devenir l'un des principaux sujets de discussion.

La progression de l'Ouzbékistan particulièrement reconnue

Nepomnyashiy a souligné que, malgré les résultats, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a réalisé des progrès considérables ces dernières années.

La première participation de la sélection à la phase finale d'une Coupe du Monde a été un événement majeur dans l'histoire du football ouzbek. L'équipe a affronté les meilleures nations mondiales sur la scène internationale, attirant l'attention de la communauté footballistique.

« L'équipe nationale d'Ouzbékistan a connu une croissance importante. Le monde entier les a reconnus grâce au football. Ils ont agi avec dignité et ont montré le meilleur résultat possible », a déclaré l'ancien entraîneur.

La participation au Mondial a également été une grande expérience pour les joueurs. La vitesse élevée, la pression intense et les matchs contre des adversaires de niveau mondial pourraient contribuer au développement futur de la sélection.

Cannavaro a pris la tête de l'équipe en 2025

Pour rappel, Fabio Cannavaro a été nommé entraîneur principal de l'équipe nationale d'Ouzbékistan en octobre 2025, en remplacement de Timur Kapadze.

Le technicien italien a préparé l'équipe pour la Coupe du Monde en peu de temps. Cependant, après les résultats du Mondial, les débats sur son travail, ses décisions tactiques et son avenir au sein de la sélection se sont intensifiés.

Selon Nepomnyashiy, Cannavaro n'a pas trouvé le temps de mettre en œuvre les idées souhaitées. Mais conserver Kapadze, qui connaissait bien le football local, aurait pu être une option beaucoup plus stable pour l'équipe nationale.