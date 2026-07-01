Jurgen Klopp prêt à diriger l'équipe nationale d'Allemagne : Nagelsmann pourrait partir

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Jurgen Klopp prêt à diriger l'équipe nationale d'Allemagne : Nagelsmann pourrait partir

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait reprendre sa carrière à la tête de l'équipe nationale d'Allemagne. Après la participation ratée de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2026 et sa sortie prématurée du tournoi, la communauté footballistique du pays voit en Klopp le candidat principal pour remplacer l'actuel entraîneur Julian Nagelsmann. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le Telegraph, le spécialiste de 59 ans serait prêt à répondre favorablement à une invitation pour diriger la « Bundestim ». L'équipe nationale allemande a étonnamment laissé passer sa chance face au Paraguay, s'inclinant pour la première fois de son histoire lors d'une séance de tirs au but en Coupe du Monde. Après cette performance humiliante, les débats sur un renouvellement complet de la direction de l'équipe nationale font rage dans le pays.

Crise et nouveaux espoirs

Le football allemand traverse une crise profonde depuis une décennie. Après la victoire à la Coupe du Monde 2014, l'équipe n'a remporté aucune victoire en phase éliminatoire lors des trois derniers grands tournois consécutifs. Bien que le contrat de Julian Nagelsmann coure jusqu'en 2028, le jeu et les résultats de l'équipe mettent en doute l'avenir du technicien.

Pour Jurgen Klopp, diriger l'équipe nationale représente l'un des derniers grands objectifs de sa carrière. Selon les informations, il rêve de remporter la Coupe du Monde 2030. De plus, le fait que l'Euro 2028 se déroule au Royaume-Uni et en Irlande pourrait intéresser Klopp, lui qui a travaillé avec succès en Angleterre pendant près de dix ans.

Situation actuelle et conditions de Klopp

Actuellement, Jurgen Klopp occupe le poste de responsable mondial du football au sein du système Red Bull. Il n'a pas caché être somewhat fatigué par le rythme épuisant du coaching quotidien, mais le format du travail avec une équipe nationale pourrait lui convenir. Selon Goal.com, il est fort probable que Klopp exige des conditions flexibles pour accepter le poste.

Travaillant actuellement comme expert sur la chaîne MagentaTV, Klopp répond avec prudence aux questions sur son avenir. Tout en conservant son respect pour l'entraîneur actuel, il a souligné qu'il se concentrait pour l'instant sur son travail chez Red Bull.

« Je n'y ai pas encore réfléchi. Je comprends que mon nom soit mentionné lorsque la question de l'entraîneur de l'équipe nationale est discutée, mais ce n'est pas le moment d'en parler. J'ai un travail que j'aime et les spéculations actuelles ne sont que des rumeurs », a ajouté le spécialiste.

Néanmoins, la Fédération allemande de football (DFB) espère mettre fin à la crise du football national en ramenant Klopp. Si Nagelsmann est limogé, Klopp restera le candidat unique et principal.

Jurgen KloppAllemagneFootballTransfertCoupe du Monde
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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