Alejandro Garnacho pourrait quitter Chelsea

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Alejandro Garnacho pourrait quitter Chelsea

Le club londonien de Chelsea envisage de se séparer de l'ailier argentin Alejandro Garnacho, qui ne parvient pas à produire les performances attendues. Autrefois considéré comme l'un des talents les plus brillants de l'académie de Manchester United, le joueur n'a pas retrouvé son niveau après son transfert à Londres. Selon Goal.com, la direction du club est prête à écouter des offres pour le joueur, estimé à 40 millions de livres sterling, lors du mercato estival 2026. C'est ce que rapporte Goal.com.

Bien que Garnacho ne soit arrivé à Stamford Bridge que depuis 12 mois, les interrogations sur son avenir s'intensifient de jour en jour. L'attaquant de 22 ans n'a pas réussi à s'imposer dans l'ouest de Londres. Après son départ fracassant de Manchester United, il a perdu sa stabilité dans sa nouvelle équipe. Au cours de la saison 2025-26, il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, marquant seulement 8 buts et délivrant 4 passes décisives.

Problèmes de style de jeu et critiques

L'ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a comparé la situation actuelle du joueur à celle de l'ailier de Newcastle, Anthony Gordon. Selon lui, les deux joueurs présentent certaines limites dans leurs capacités et les défenseurs adverses ont analysé leur style de jeu. Garnacho ne parvient pas à reproduire à Londres les raids rapides et les gestes techniques qu'il affichait à Old Trafford, ce qui a entraîné une baisse de sa confiance en soi.

Cascarino est également revenu sur le processus de départ du joueur de Manchester United. Selon lui, les malentendus avec Erik ten Hag, puis Ruben Amorim, ont eu un impact négatif sur l'état psychologique de Garnacho. Le joueur a préféré tenter sa chance ailleurs plutôt que de rester à Manchester, mais cette décision ne s'est pas avérée bénéfique pour sa carrière. Il a même été écarté de la liste de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2026.

La vie londonienne et la possibilité d'un transfert

L'expert souligne que pour de nombreux joueurs étrangers, la vie londonienne peut sembler plus attrayante que les résultats sportifs. Il est possible que Garnacho ait préféré le confort de la capitale plutôt que Manchester. Cependant, d'un point de vue professionnel, il s'avère difficile de trouver sa place dans un club comme Chelsea, dont l'effectif est devenu excessivement pléthorique.

Actuellement, la direction de Chelsea est encline à vendre Garnacho afin d'épurer l'effectif et de maintenir l'équilibre financier. Si une offre convenable arrive dans les prochaines semaines, le club pourrait résilier le contrat de l'ailier argentin pour limiter ses pertes. Cela permettrait de libérer de la place pour d'autres jeunes talents au sein de l'équipe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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