Enzo Fernández sifflé à Stamford Bridge

Chelsea a conclu sa préparation estivale avant la nouvelle saison par une victoire 3-1 contre la Real Sociedad lors de son dernier match amical. Cependant, selon Goal.com, l’accueil glacial réservé par les tribunes à son milieu de terrain Enzo Fernández a davantage fait parler que le résultat. Lorsque l’international argentin est entré en jeu, les supporters ont vivement protesté et l’ont sifflé. Goal.com le rapporte .

Plusieurs facteurs expliquent cette atmosphère tendue dans le stade de l’ouest de Londres. Les récentes actions du joueur, ainsi que les rumeurs persistantes sur son désir de quitter le club, ont notamment attisé la colère des supporters. Par ailleurs, la presse relaie activement des informations selon lesquelles le milieu de terrain pourrait rejoindre Manchester City afin de retrouver son ancien entraîneur, Enzo Maresca.

La situation sur le terrain et le brassard de capitaine

Entré en jeu à la 62e minute, Enzo Fernández a effectué un autre geste qui a encore intensifié les protestations à son encontre. En cours de match, il a reçu le brassard de capitaine de Reece James, une décision qui a suscité davantage de débats dans les tribunes. Malgré cela, le joueur est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final.

Sur le terrain, les changements tactiques que Xabi Alonso tente d’inculquer à l’équipe ont commencé à porter leurs fruits. Morgan Rogers, recrue la plus chère de l’histoire du club après son arrivée d’Aston Villa, a ouvert le score 11 minutes après le coup d’envoi pour ses débuts. Dans le camp adverse, Jon Aramburu a égalisé avant la pause, mais Chelsea a pris l’ascendant grâce à une forte pression offensive en seconde période.

La prestation étincelante de João Pedro

L’homme clé de la rencontre a été l’attaquant brésilien João Pedro. Auteur d’un doublé, il a offert la victoire à son équipe. Il est devenu le meilleur joueur de la préparation estivale, portant à sept son total de buts durant les stages d’été. Son premier but a été inscrit de la tête sur un centre parfait de Reece James, tandis que le second, à la 77e minute, a définitivement scellé le sort du match.

Après la rencontre, l’entraîneur Xabi Alonso n’a pas souhaité s’attarder sur les réactions négatives visant Enzo Fernández et a préféré mettre en avant les aspects positifs de cette première victoire à domicile. Dans une interview accordée au site officiel du club, le technicien espagnol a déclaré avoir ressenti des émotions particulières lors de son premier match à domicile.

L’entraîneur s’est dit satisfait de l’excellent accueil réservé par les supporters à l’équipe et au staff. Xabi Alonso a souligné l’importance du lien entre le terrain et les tribunes, ajoutant que la construction de l’équipe, avec le retour des joueurs partis en sélection, avançait dans la bonne direction.