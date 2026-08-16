Le ballon sorti du terrain provoque un accident : un incident insolite en Uruguay !

·5·Sport
Le ballon sorti du terrain provoque un accident : un incident insolite en Uruguay !

Un incident à la fois étonnant et dangereux, rare dans le football sud-américain, a été enregistré. Lors d’un match officiel de deuxième division uruguayenne, un ballon sorti du terrain a directement provoqué un accident de la circulation sur une route voisine.

Cette situation exceptionnelle Uruguay Montevideo et Paysandu s’est produite pendant le match opposant les deux clubs.

Un accident à l’extérieur du stade et un embouteillage de 20 minutes

Dans un moment intense du match, après une frappe puissante d’un joueur, le ballon a franchi les tribunes du stade avant de retomber sur une route voisine :

  • Un impact inattendu : Le ballon tombé sur la chaussée a heurté l’une des voitures en circulation, provoquant un accident inattendu sur la route ;

  • La circulation paralysée : À la suite de l’accident de la circulation, le trafic des véhicules dans cette rue a été complètement interrompu pendant environ 20 minutes;

  • Aucun blessé : Heureusement, personne n’a été blessé dans cet accident inattendu et aucun dégât important n’a été signalé.

La police locale et les services compétents ont rapidement maîtrisé la situation et réussi à rétablir la circulation sur la route en peu de temps.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

UruguayUruguay MontevideoPaysandúTelegram
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La carte des juges dévoilée : comment le combat Makhachev-Garry a-t-il été noté ?La carte des juges dévoilée : comment le combat Makhachev-Garry a-t-il été noté ?Aujourd'hui, 11:47Islam Makhachev bat Ian Machado Garry et défend sa ceinture de championIslam Makhachev bat Ian Machado Garry et défend sa ceinture de championAujourd'hui, 11:4229 victoires : Makhachev et Nurmagomedov écrivent une nouvelle page de l’histoire du MMA29 victoires : Makhachev et Nurmagomedov écrivent une nouvelle page de l’histoire du MMAAujourd'hui, 11:29Le PSG recrute l’ailier de l’Ajax Mika Godts pour 55 millions d’eurosLe PSG recrute l’ailier de l’Ajax Mika Godts pour 55 millions d’eurosAujourd'hui, 11:19Qui remportera le Soulier d’or en Turquie ? L’IA a calculé le nombre de buts de chacunQui remportera le Soulier d’or en Turquie ? L’IA a calculé le nombre de buts de chacunAujourd'hui, 10:38Jamal Musiala s’est évanoui sur le terrain : une situation inquiétante au Bayern MunichJamal Musiala s’est évanoui sur le terrain : une situation inquiétante au Bayern MunichAujourd'hui, 10:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke