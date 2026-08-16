Le ballon sorti du terrain provoque un accident : un incident insolite en Uruguay !

Un incident à la fois étonnant et dangereux, rare dans le football sud-américain, a été enregistré. Lors d’un match officiel de deuxième division uruguayenne, un ballon sorti du terrain a directement provoqué un accident de la circulation sur une route voisine.

Cette situation exceptionnelle Uruguay Montevideo et Paysandu s’est produite pendant le match opposant les deux clubs.

Un accident à l’extérieur du stade et un embouteillage de 20 minutes

Dans un moment intense du match, après une frappe puissante d’un joueur, le ballon a franchi les tribunes du stade avant de retomber sur une route voisine :

Un impact inattendu : Le ballon tombé sur la chaussée a heurté l’une des voitures en circulation, provoquant un accident inattendu sur la route ;

La circulation paralysée : À la suite de l’accident de la circulation, le trafic des véhicules dans cette rue a été complètement interrompu pendant environ 20 minutes ;

Aucun blessé : Heureusement, personne n’a été blessé dans cet accident inattendu et aucun dégât important n’a été signalé.

La police locale et les services compétents ont rapidement maîtrisé la situation et réussi à rétablir la circulation sur la route en peu de temps.

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