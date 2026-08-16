60 chats retrouvés dans un bateau abandonné aux États-Unis

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60 chats retrouvés dans un bateau abandonné aux États-Unis

Sur la côte de l’État de Washington, aux États-Unis, dans un bateau abandonné 60 chats ont été retrouvés et sauvés. C’est ce qu’a rapporté CBS News en citant la police locale.

Le bateau, long de 12 mètres, a été repéré début août sur la plage Owen, près de Tacoma. La police a pour la première fois le 6 août été informée de la présence du bateau et a découvert à l’intérieur des dizaines de chats vivant dans des conditions difficiles.

Pendant une semaine, des policiers et des membres des services de protection des animaux ont minutieusement inspecté le bateau et fait sortir les chats avec précaution. Le dernier chat a été sauvé le 11 août.

La police de Tacoma a déclaré s’être assurée que tous les chats avaient été évacués, mais a précisé que d’autres animaux pourraient encore se trouver à bord, les chats étant très doués pour se cacher.

Selon les sauveteurs, la plupart des chats étaient effrayés et affamés . Leur évacuation en toute sécurité a nécessité de la patience, de l’attention et un important travail d’équipe.

La police a demandé aux habitants de signaler toute présence éventuelle d’autres chats sur le bateau. Elle a également recommandé au public de ne pas monter à bord du navire abandonné. Si son propriétaire ne revient pas, les autorités prévoient de le retirer de la plage.

Selon les règles de Tacoma, un foyer peut posséder au maximum 6 chats ou chiens . Bien que la police n’ait pas révélé les détails de l’enquête, cette affaire pourrait être examinée sous l’angle de la cruauté envers les animaux et de leur abandon.

Il avait été rapporté précédemment qu’un chat nommé Toby possédait 28 doigts , établissant ainsi un record du monde.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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