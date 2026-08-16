Jamal Musiala s’est évanoui sur le terrain : une situation inquiétante au Bayern Munich

Le Bayern Munich a vécu une situation particulièrement inquiétante lors d’un match de préparation de la saison. Face au RB Leipzig dans le cadre de la Telekom Cup, le milieu de terrain Jamal Musiala s’est soudainement senti mal avant de s’effondrer sur le terrain. L’incident s’est produit pendant un match intense disputé sous la chaleur accablante de Munich, suscitant une vive inquiétude chez les supporters et le staff technique. Cette information a été rapportée par Goal.com .

Selon Goal.com, cet incident s’est produit vers la fin de la seconde période, peu après que le joueur allemand de 23 ans a marqué contre le camp adverse et assuré la victoire 3-1 de son équipe. Entré en jeu après la pause, le milieu offensif a semblé perdre connaissance en fin de rencontre et peinait à tenir debout.

Le geste héroïque d’Ismael Saibari et l’intervention médicale

Ayant immédiatement compris la gravité de la situation, la nouvelle recrue Ismael Saibari a réagi instinctivement pour empêcher son coéquipier de lourdement chuter au sol et l’a retenu. Après la première panique, la tension dans le stade est quelque peu retombée lorsque les membres du staff médical ont levé le pouce en direction du banc, indiquant que la situation était sous contrôle.

Jamal Musiala a ensuite quitté le terrain en marchant, aidé par les médecins et ses coéquipiers, avant d’être remplacé par Bara Sapoko Ndiaye. À noter qu’il s’agissait du premier match avec le Bayern Munich pour le milieu marocain Ismael Saibari, arrivé cet été en provenance du PSV Eindhoven. Il avait délivré la passe décisive sur le but de Musiala et a désormais joué un rôle important pour préserver sa santé.

La réaction de la direction et les autres blessures

Dans la zone mixte après le match, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a livré une déclaration rassurante sur l’état du joueur en réponse aux questions des journalistes : « Le plus important, c’est qu’il va bien ! » Lors de la conférence de presse, les autres problèmes d’effectif de l’équipe de Vincent Kompany, et pas seulement l’état de Musiala, ont également été au centre des discussions.

Le défenseur Konrad Laimer a dû quitter le terrain seulement dix minutes après le coup d’envoi en raison d’une douleur à la jambe. Max Eberl s’est montré légèrement prudent en évoquant la blessure de Laimer. Selon le dirigeant, le joueur a reçu un coup violent et sa jambe a rapidement enflé. Il a donc été remplacé par précaution, mais il est encore impossible de déterminer précisément la durée de sa convalescence.