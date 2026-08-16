29 victoires : Makhachev et Nurmagomedov écrivent une nouvelle page de l’histoire du MMA

à Philadelphie, aux États-Unis, l’UFC 330, tournoi où le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev a soumis l’Irlandais Ian Machado Garry,numéro un des prétendants de la division, par décision unanime des juges.

Cette victoire ne représente pas seulement une nouvelle défense de sa ceinture, elle a également permis à Islam Makhachev d’atteindre un sommet statistique majeur dans l’histoire de sa carrière professionnelle en MMA.

29 victoires : un bilan égal à celui de Nurmagomedov

Grâce à ce succès, Makhachev a égalé le nombre total de victoires obtenu au cours de sa carrière par son proche ami et ancien champion de l’UFC, Khabib Nurmagomedov,soit :

Le bilan de Makhachev : Le champion de 34 ans compte désormais 29 victoires pour une seule défaite ;

Le bilan de Khabib : Khabib Nurmagomedov avait, quant à lui, quitté l’octogone avec un bilan de 29-0, en tant que combattant invaincu à jamais ;

L’héritage d’Abdulmanap Nurmagomedov : Les deux champions ont grandi ensemble depuis leur enfance et font partie des combattants formés par le défunt entraîneur légendaire Abdulmanap Nurmagomedov,dans son école et selon ses méthodes.

Le deuxième grand défi dans une nouvelle division

L’affrontement contre Garry constituait le deuxième combat officiel de Makhachev dans cette nouvelle catégorie de poids :

Défense de la ceinture : Après son passage chez les poids mi-moyens, le combattant russe a contrôlé avec assurance pendant cinq rounds le prétendant invaincu et le plus dangereux de la division, conservant ainsi son titre de champion ;

Une domination historique : Islam Makhachev continue de s’imposer parmi les leaders incontestés du classement moderne de l’UFC, après avoir prouvé sa domination dans deux catégories de poids différentes.

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