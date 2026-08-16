Islam Makhachev bat Ian Machado Garry et défend sa ceinture de champion

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Islam Makhachev bat Ian Machado Garry et défend sa ceinture de champion

Le très attendu événement numéroté de l’univers mondial des sports de combat, accueilli par la ville américaine de Philadelphie, UFC 330 s’est achevé. Le moment fort de la soirée a été le combat principal pour le titre des poids mi-moyens.

Dans l’octogone, le champion en titre, le Russe Islam Makhachev a affronté le dangereux prétendant irlandais Ian Machado Garry, classé numéro un de la division.

Un affrontement intense en cinq rounds

Précédé par une forte pression psychologique et des échanges verbaux tendus, ce combat est allé jusqu’au bout des 25 minutes :

  • Une lutte acharnée : Le combat pour le titre, prévu en cinq rounds, a duré les 25 minutes prévues. Les deux combattants se sont livré une bataille tactique et physique sans concession ;

  • La domination de Makhachev : Tout au long du combat, Islam Makhachev a fait preuve de sang-froid, placé des frappes précises et conservé le contrôle, neutralisant efficacement l’activité de son adversaire ;

  • La décision des juges : À l’issue du combat, les juges ont unanimement accordé la victoire au champion en titre.

Une première défense historique dans une nouvelle catégorie de poids

Cette victoire ouvre un nouveau chapitre pour Islam Makhachev :

  • La ceinture conservée : Makhachev a réussi à défendre pour la première fois le titre des poids mi-moyens qu’il avait remporté ;

  • La défaite de Garry : L’Irlandais, considéré comme le prétendant le plus dangereux de la division, n’a pas réalisé son rêve de devenir champion et a laissé passer sa chance face au tenant du titre.

Makhachev a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des meilleurs combattants au monde, renforçant sa domination dans sa catégorie de poids.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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