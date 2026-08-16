La carte des juges dévoilée : comment le combat Makhachev-Garry a-t-il été noté ?

À l’issue du tournoi numéroté UFC 330, organisé à Philadelphie, aux États-Unis, le combat principal — opposant le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev au challenger invaincu Ian Machado Garry — a fait l’objet d’une carte officielle des juges (scorecard), qui a été publiée.

Dans ce combat intense et tactique de cinq rounds, les trois juges ont unanimement reconnu la nette supériorité du champion en titre.

Les scores des juges, round par round

Selon la carte officielle publiée, les trois juges ont donné la victoire à Makhachev :

Sal D’Amato : 49-46 en faveur d’Islam Makhachev (le champion a remporté quatre des cinq rounds) ;

Mike Bell : 49-46 en faveur d’Islam Makhachev (le champion a remporté quatre des cinq rounds) ;

Eric Colon : 48-47 en faveur d’Islam Makhachev (le combattant russe a été donné vainqueur de trois rounds).

Ainsi, les juges ont accordé au challenger irlandais un seul round, ou au maximum deux, tandis que Makhachev a conservé le contrôle total de l’octogone dans tous les autres rounds.

Un nouveau sommet dans l’histoire de l’UFC : 17 victoires consécutives

Cette défense réussie a permis à Islam Makhachev d’accomplir un exploit historique :

Record absolu : Après cette victoire, Islam Makhachev est devenu le détenteur du record absolu de victoires consécutives dans l’histoire de l’UFC — 17 victoires ;

Statut de leader : À 34 ans, le champion a une nouvelle fois confirmé son statut de meilleur combattant au monde en prolongeant sa série d’invincibilité dans la plus prestigieuse ligue.

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