La saison 2026/2027 de la Süper Lig turque a débuté par un résultat inattendu. Le champion en titre, Galatasaray, a fait match nul 2-2 contre Çorum, un club débutant dans l’élite. Les deux buts du géant d’Istanbul ont été inscrits par l’attaquant nigérian de talent Victor Osimhen .

Avec son casting de stars, le championnat de cette année devrait donner lieu à la lutte entre buteurs la plus disputée et la plus intense de son histoire.

Les stars européennes débarquent en Turquie : une concurrence féroce pour le Soulier d’or

Notre compatriote, devenu avec 22 buts le meilleur buteur à égalité du championnat la saison dernière, Eldor Shomurodov et le Nigérian Paul Onuachu, ainsi que des stars comme Marco Asensio et Leroy Sané, ont été rejoints cette saison par certains des attaquants les plus remarquables du football mondial.

Désormais, sur les pelouses turques, Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Mason Greenwood et Leandro Trossard ainsi que Romelu Lukaku évoluent aux côtés de buteurs des grands championnats.

Les calculs de l’intelligence artificielle : qui marquera combien de buts ?

Pour apporter une réponse aux débats animés entre supporters, des experts ont simulé la course au titre de meilleur buteur à l’aide de l’intelligence artificielle et d’algorithmes informatiques spécialisés.

Selon les résultats de l’analyse, Victor Osimhen, auteur d’un doublé dès la première journée, est présenté comme le principal favori. Le classement complet des prévisions est le suivant :

Victor Osimhen — 25 buts

Paul Onuachu — 23 buts

Dušan Vlahović — 20 buts

Romelu Lukaku — 19 buts

Mohamed Salah — 18 buts

Mason Greenwood — 16 buts

Eldor Shomurodov — 15 buts

Leandro Trossard — 13 buts

Vedat Muriqi — 13 buts

Barış Alper Yılmaz — 12 buts

Hyun-gyu Oh — 9 buts

Andreas Skov Olsen — 8 buts

La saison et l’intense lutte entre les buteurs diront dans quelle mesure ces calculs de l’intelligence artificielle se réaliseront et à qui reviendra le Soulier d’or.

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