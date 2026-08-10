Le plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètres

·128·Monde
Le plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètres

Le plus long fil de tricotin au monde mesure près de 31,42 kilomètresde long. Ce record insolite a été établi au Royaume-Unidans la ville de Sittingbourne.

Le record a été établi par le Britannique Edvard Hannaford . Son fil de tricotin de 31,42 kilomètres a été officiellement homologué le 12 avril 2016.

Hannaford s’est intéressé au tricotin dès 1989 . Il utilisait un métier à quatre clous pour former de fins fils de laine.

Le plus étonnant est que, pour confectionner ce fil multicolore record, il lui a fallu plus de 20 ans . Selon son créateur, ce long fil continue encore de grandir.

Ainsi, une activité commencée comme un simple loisir s’est transformée au fil des ans en un exploit colossal. Le travail d’Edvard Hannaford a permis de créer l’un des plus longs fils de tricotin de l’histoire.

Edward HannafordSittingbourneGrande-Bretagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursUn chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursAujourd'hui, 14:36Un phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreUn phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreAujourd'hui, 14:35Un soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayantUn soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayantAujourd'hui, 14:02La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !Aujourd'hui, 14:00Une célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merUne célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merAujourd'hui, 13:30Un mystérieux navire vieux de 2 000 ans découvert au large de la SicileUn mystérieux navire vieux de 2 000 ans découvert au large de la SicileAujourd'hui, 13:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes