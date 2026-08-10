Le plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètres

Le plus long fil de tricotin au monde mesure près de 31,42 kilomètresde long. Ce record insolite a été établi au Royaume-Unidans la ville de Sittingbourne.

Le record a été établi par le Britannique Edvard Hannaford . Son fil de tricotin de 31,42 kilomètres a été officiellement homologué le 12 avril 2016.

Hannaford s’est intéressé au tricotin dès 1989 . Il utilisait un métier à quatre clous pour former de fins fils de laine.

Le plus étonnant est que, pour confectionner ce fil multicolore record, il lui a fallu plus de 20 ans . Selon son créateur, ce long fil continue encore de grandir.

Ainsi, une activité commencée comme un simple loisir s’est transformée au fil des ans en un exploit colossal. Le travail d’Edvard Hannaford a permis de créer l’un des plus longs fils de tricotin de l’histoire.